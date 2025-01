»V EU moramo pri carinah Trumpu pokazati trdo moč in govoriti njegov jezik«

IZJAVA DNEVA

"Človek, ki je označil carino za 'najboljšo besedo na svetu', bo še naprej izvajal protekcionizem. Mislim, da ima Trump za okvirne cilje izboljšanje trgovinskega primanjkljaja, povečanje moči industrije v ZDA in izboljšanje javnofinančnih prihodkov. Dejstvo pa je, da ko ZDA uvedejo carine, se dolar okrepi, kar zmanjša izvoz njihovih izdelkov in seveda tudi povpraševanje preostalega sveta po njih. Torej pričakujemo, da se razmere ne bodo izboljšale. Višje carine se v njegovem prvem mandatu niso prelile niti v več delovnih mest v ZDA, ampak so imela ameriška podjetja višje stroške, tako da tudi tu ni nobenih večjih učinkov. Z vidika javnofinančnih prihodkov bi te carine pokrile kvečjemu 5 odstotkov zveznih prihodkov, če domnevamo, da uvoz ostane nespremenjen. Carine so tu pač pogajalska taktika. Kot smo videli, je bila pri Kolumbiji uspešna, in upa, da bo tako tudi pri drugih državah."

"Na žalost moramo tudi v Evropski uniji pokazati trdo moč in govoriti njegov jezik ... Treba pa se je zavedati, da je trgovinska vojna najslabša možnost zlasti za potrošnike, saj privede do višjih cen in s tem manjše blaginje."

(Anže Burger, profesor mednarodne ekonomije s Fakultete za družbene vede, o Trumpovi grožnji s carinami; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)