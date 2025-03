Štirje vodilni zgubaškega Premogovnika Velenje so si, ker so si pač lahko, omislili tesle

Rudarske tesle

»Premogovnik Velenje avtomobilov znamke Tesla ni kupil, imamo pa za štiri avtomobile te znamke sklenjen poslovni najem. Avtomobile uporabljajo vodilni kadri,« so na vprašanja o teslah odgovorili iz državne družbe, ki jo vodijo generalni direktor Marko Mavec in direktorja Maja Gazvoda in Janez Rošer. Kdo so štirje uporabniki, niso razkrili.

Da se vodilni premogovnika že nekaj časa vozijo z električnimi vozili znamke Tesla, so zaznali njihovi sodelavci. Nekaterim se to zdi nepotrebno košatenje, tudi ali zlasti zaradi razmer v podjetju, razkazovanje vodilnih premogovnika ravno z najbolj »razvpitimi« električnimi avtomobili v najbolj premogovni regiji pa je po mnenju drugih simbolno neprimerno.

Premogovnik Velenje, ki je v lasti države in katerega dejavnost je izginjajoče »iskanje in pridobivanje premoga«, že leta izkazuje izgubo (v letih 2020–2023 je ta znašala 84,5 milijona evrov), decembra lani pa je državni zbor sprejel poseben zakon, s katerim je preprečil stečaj Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in nanjo vezanega Premogovnika Velenje. Po tem zakonu bo Teš od 1. januarja letos do 30. aprila 2027 izvajal gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za daljinsko ogrevanje občin Velenje in Šoštanj s premogom Premogovnika Velenje, država bo za tri kurilne sezone zagotovila predvidoma 403,1 milijona evrov.

Tak scenarij je bil po navedbah vlade edina možnost, da se v Teš in Premogovniku Velenje ohranijo delovna mesta, in zagotavlja neko »mostiščenje« do sprejetja dolgoročnih ukrepov, ki naj bi jih določila zakona o zapiranju Premogovnika Velenje in o prestrukturiranju premogovne regije.

V Premogovniku Velenje so pojasnili, da so vozila znamke Tesla prevzeli sredi oktobra 2023, iz javnih podatkovnih zbirk pa je razvidno, da je vrednost štiriletne pogodbe s koprskim podjetjem Valente, ki je bilo na razpisu najcenejši ponudnik, 207.040 evrov brez DDV. Za premogovnik sta jo sklenila direktorja Marko Mavec in Janez Rošer, zanimivo pa je, kako podrobno so vodilni sestavili razpisne pogoje, med drugim so želeli tri bela in eno črno vozilo in usnjeno notranjost.

»Mesečna vrednost poslovnega najema za posamezen avtomobil znaša 1.090,51 evra,« še odgovarjajo iz Premogovnika Velenje.

Navedimo še eno primerjavo. Vodilna premogovnika Mavec in Rošer sta nedavno za letos z družbo Nomago podpisala pogodbo o organiziranem vsakodnevnem prevozu okvirno več kot 1400 delavcev na delo in z dela. Pogodbena vrednost vseh (avtobusnih) prevozov vseh delavcev za vse letošnje leto znaša 421.984 evrov brez DDV, najem tesel za zgolj štiri vodilne premogovnika pa bo letos stal 51.760 evrov brez DDV.

Štiriletna najemna pogodba za štiri tesle sicer poteče oktobra 2027, kar je, zanimivo, pol leta kasneje, kot naj bi po decembra lani sprejetem interventnem zakonu »obratovala« Teš in premogovnik.