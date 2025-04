Kdo so bili veliki zaslužkarji?

ZDA so morda pred recesijo, svet pa pred novo veliko finančno krizo, a največji kapitalisti so jo doslej dobro odnesli. Velika nihanja na ameriških borzah so številnim prinesla tudi izredno velike dobičke. Kot je ta teden poročal Financial Times, so največje ameriške banke, kot so JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America in Citigroup, v prvem četrtletju letošnjega leta s prekupčevanjem na borzi skupaj zaslužile kar 37 milijard evrov, kar je največ v zadnjih desetih letih.

Marjorie Taylor Greene, republikanska poslanka, sicer znana po svojem zagovarjanju najrazličnejših teorij zarot, prepričana, da se nad belci izvaja genocid, in tesna Trumpova zaveznica, je z nihanjem borznih tečajev dobro zaslužila.

© Gage Skidmore / Flickr

Velika večina Američanov je sicer v zadnjih tednih na ameriških borzah zaradi v povprečju negativnih donosov te milijarde izgubila, ne pa največji kapitalisti, ki so pogosto tudi Trumpovi podporniki. Trump je tudi sam priznal, da je eden od njegovih podpornikov, Charles Schwab, v enem dnevu na borzi zaslužil 2,5 milijarde dolarjev. Schwabovo podjetje Trumpu svetuje pri razvoju družbenega omrežja Truth Social, vnukinjo Charlesa Schwaba pa je Trump letos imenoval za namestnico vodje kabineta v ameriškem ministrstvu za finance.

Takšnih primerov je bilo še več. Kot je poročal Reuters, so neidentificirani vlagatelji tik pred Trumpovo objavo o odlogu carin sklenili ogromne posle, vredne več sto milijonov ameriških dolarjev, in stavili na rast delniških indeksov. Po Trumpovi objavi so delnice res močno poskočile, zato so ti dobro časovno usklajeni opcijski posli lastnikom prinesli velike dobičke. Zaradi te sumljive časovne bližine med sklenitvijo poslov in objavo politike demokratski kongresniki zahtevajo preiskavo morebitnega insajderskega trgovanja.

Kdo konkretno je pri tem največ zaslužil in ali je imel dostop do notranjih informacij, sicer ni znano, je pa znan primer Trumpove politične zaveznice, republikanske poslanke Marjorie Taylor Greene. Ta je razkrila je, da je 3. in 4. aprila – torej prav v dneh, ko je po začetni napovedi obsežnih carin prišlo do ostrih padcev na borzi – izkoristila nizke tečaje za nakupe delnic velikih tehnoloških podjetij, kot sta Apple in Amazon. Ko je Trump 9. aprila napovedal odlog carin in so se trgi skokovito pobrali, so delnice zrasle in s tem je Greenova v samo nekaj dneh prišla do ogromnih zaslužkov.

