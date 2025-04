Koga ščiti minister Han?

Več kot dva meseca po vložitvi zahteve pri javni agenciji Spirit, da razkrije ključne informacije o zdaj že razveljavljenem javnem razpisu za prestrukturiranje zasavske in savinjsko-šaleške premogovne regije, smo v uredništvo Mladine iz agencije dobili zavrnjene praktično vse zahteve po razkritju informacij. Razkriti nočejo niti sestave razpisne komisije, ki je skoraj 20 od skupno razpisanih 83 milijonov evrov dodelila »farmacevtskima« podjetjema, povezanima s podjetnikom Tadejem Von Horvathom.

Matjaž Han. minister za gospodarstvo, turizem in šport

© Luka Dakskobler

Smo pa od ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport dobili revizijsko poročilo tega razpisa, na katerem je bilo razdeljenih 83 milijonov evrov denarja iz evropskega sklada za pravični prehod, in sicer na podlagi zahteve po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

Ministrstvo pod vodstvom Matjaža Hana (SD) nam je poročilo poslalo isti dan, 7. aprila, ko je o rezultatih revizije objavilo sporočilo za javnost z naslovom »Notranja revizija razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij ni ugotovila hujših nepravilnosti«. A revizijsko poročilo na 24 straneh razkriva vrsto anomalij, ki jih nikakor ni mogoče povzeti s temi besedami.

Poročilo tako razkriva, da so razpis namesto na javni agenciji Spirit pripravili na ministrstvu, kjer so določili vse, od zahtevanih pogojev in meril do tega, katere stroške bodo financirali. »Agencija torej besedila razpisa ni pripravljala na podlagi usmeritev ministrstva, ampak je bil javni razpis pripravljen na ministrstvu,« opozarja revizijsko poročilo. Kako zelo angažirani so bili na ministrstvu pri pripravi razpisa v prvih mesecih leta 2024, kaže tudi podatek, da je ministrstvo samo pridobilo zahtevani pozitivni mnenji obeh regionalnih razvojnih agencij o razpisu in ju posredovalo agenciji Spirit.

Mar na ministrstvu sestavo komisije skrivajo, ker je bil v njej kdo iz četverice Frangež-Salecl-Perhavec-Florjančič, pri kateri je aprila lani lobiral Von Horvath?

Ta veliki angažma »operativcev« ministrstva, ki v revizijskem poročilu poimensko niso razkriti, je problematičen še v eni točki. Četrtega aprila lani, torej še v času nastajanja razpisa (objavljen je bil 24. maja lani), je ministrstvo obiskal poslovnež Tadej Von Horvath, takrat še lastnik podjetja Vonpharma SI v Žalcu, ki se je ukvarjalo pretežno s prodajo prehranskih dopolnil, in podjetja Magna QI, ki je gradilo hotel v Mariboru. Von Horvatha, ki je bil nekdaj tudi član podmladka SD, so sprejeli štirje visoki funkcionarji in uradniki ministrstva, in sicer Hanov državni sekretar Matevž Frangež, generalni direktor direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo Jernej Salecl in Nejc Perhavec, ki znotraj tega direktorata vodi sektor za spodbujanje investicij, ter Nataša Florjančič, ki vodi sektor za sistem, načrtovanje in spremljanje na direktoratu za razvojna sredstva. Na tem sestanku, ki je v bazi protikorupcijske komisije KPK prijavljen kot lobiranje, sta bila še župan Velenja iz vrst SD Peter Dermol in Rok Plankelj, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, ki je bil leta 2022 tudi pobudnik Dermolove kandidature za župana. Na sestanku so zagotovo govorili »o načrtovani investiciji podjetja Vonpharma v Velenju«, saj je to izrecno zapisano v bazi KPK. Natanko tri tedne kasneje je Von Horvath izvedel rošado: podjetje za hotelirstvo in turizem Magna QI je 25. aprila lani formalno »prodal« svojemu sorodniku, nogometašu Mihi Tetičkoviču, in ga preimenoval v farmacevtsko podjetje Vital QI. Na zgolj mesec kasneje objavljenem razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij sta se nato ločeno prijavili obe podjetji in kot domnevno nepovezani dobili skupaj skoraj 20 milijonov evrov ali skoraj polovico vsega denarja, dodeljenega Savinjsko-šaleški premogovni regiji (53 milijonov). Vonpharma je za projekt »Vzpostavitev inovativnih farmacevtskih tehnoloških linij za proizvodnjo krem, mazil in praškastih oblik zdravil« dobila maksimalno možnih 10 milijonov evrov, Vitalu QI, ki se je še nedavno ukvarjal s hotelirstvom, pa so odobrili kar 9,7 milijona evrov za projekt »Vzpostavitev farmacevtskih tehnoloških linij za proizvodnjo efervescentnih in orodispenzibilnih tablet«. To je postalo jasno 10. januarja letos, ko je Spirit končno javno objavil rezultate razpisa.

Je Von Horvath idejo za opisano rošado, s katero je prišel do 20 namesto do 10 milijonov evrov, dobil na omenjenem sestanku na ministrstvu? Kako to, da razpisna komisija v več mesecih seciranja razpisnih prijav (vloge so ocenjevali od odprtja 23. julija do 14. novembra lani) ni ugotovila povezanosti med podjetjema Vonpharma in Vital QI, mediji pa so to povezanost ugotovili v nekaj dneh? Je v razpisni komisiji sedel kdo iz četverice z ministrstva, ki je sestankovala z Von Horvathom?

Revizijsko poročilo prav tako problematizira dejstvo, da razpisna komisija ni ugotovila povezanosti med podjetjema Vonpharmo in Vital QI. Komisija, ki ni zaznala tudi cele vrste drugih tveganj, je šele po razkritjih v medijih pozvala Von Horvatha in Tetičkoviča, naj se izrečeta o povezanosti. Potrdila sta, da sta svaka, komisija pa je nato šele v dodatnem pregledu obeh vlog Vonpharme in Vitala QI našla kar deset dokazov o povezanosti in usklajenem delovanju, zaradi česar jima nikakor ne bi smeli odobriti 20 milijonov evrov.

V reviziji so tako ugotovili, da sta vlogi v veliko delih vsebinsko povsem enaki, da je na primer enak terminski načrt izvedbe naložb, obe podjetji sta navedli, da bosta ustvarili natanko 76 novih delovnih mest – enakih in v istih terminih, investicijska programa obeh je izdelal isti zunanji izvajalec, hkrati pa sta obe priglasili, da bosta vse stroje in opremo nabavili pri istem dobavitelju. Ali kot navaja poročilo notranje revizije: »Ocenjujemo, da bi ta dejstva komisija lahko ugotovila ob primerjavi obeh vlog še pred izdajo sklepov in pred izbruhom afere.« Na podlagi teh naknadnih ugotovitev je nato komisija ovadila oba prijavitelja zaradi poskusa storitve kaznivega dejanja po 229. členu kazenskega zakonika. Kljub vsem tem ugotovitvam notranje revizije je Hanovo ministrstvo 16. aprila letos javnosti sporočilo, da revizija ni ugotovila hujših nepravilnosti in da je minister razpis razveljavil zaradi pritiska javnosti.

Že v začetku februarja, potem ko je minister Han razveljavil razpis, smo od agencije Spirit na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja zahtevali tri podatke oziroma dokumente. Zahtevali smo poimensko sestavo razpisne komisije, originalni vlogi, ki sta ju na razpis oddali podjetji Vonpharma in Vital QI, in dokument komisije, kjer je vidno točkovanje vlog, na podlagi katerega so podjetjema odobrili 10 oziroma 9,7 milijona evrov. A po zavlačevanju in dobrih dveh mesecih so na ministrstvu uredništvu Mladine zavrnili dostop do vseh teh podatkov. Veljavna uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja namreč organom izrecno nalaga, da sestavo razpisnih komisij razkrijejo najkasneje v sedmih dneh po izdaji sklepov o izbiri prejemnikov. A komisije v zahtevanem roku niso razkrili, čeprav bi jo morali, zdaj pa je nočejo, saj naj bi razpis ponovili in bi razkritje članov komisije domnevno povzročilo motnje pri delovanju organa in odprlo prostor za pritiske. Mar sestavo komisije skrivajo, ker je bil v njej kdo iz četverice Frangež-Salecl-Perhavec-Florjančič, pri kateri je aprila lani lobiral Von Horvath?

Vlogi Von Horvathovih podjetij sta bili v veliko delih vsebinsko povsem enaki, enak je bil terminski načrt izvedbe naložb, obe podjetji sta navedli, da bosta ustvarili natanko 76 novih delovnih mest.

Od agencije Spirit nismo prejeli niti preostalih zahtevanih dokumentov. Podatke iz prijavnih vlog Vonpharme in Vital QI so na zahtevo obeh podjetij označili za poslovno skrivnost, saj naj bi razkritje teh podatkov škodilo njunima konkurenčnima položajema. Taka argumentacija je nenavadna zlasti pri podjetju Vital QI, ki je vmes prenehalo delovati. Po fiasku z razpisom je šlo v prostovoljno likvidacijo, kar pomeni, da je poplačalo vse dolgove, vrnilo 68.250 evrov gospodarskemu ministrstvu za projekt gradnje butičnega hotela v Mariboru in bilo 1. aprila izbrisano iz poslovnega registra. Poleg tega je Von Horvath izrecno zahteval, da se zakrije ime dobavitelja, pri katerem bi Vonpharma in Vital QI nabavila stroje in opremo. Po nekaterih informacijah naj bi namreč tudi za tem podjetjem iz tujine v bistvu stal sam Von Horvath.

Od odobrenih in nato preklicanih milijonov evrov pa se očitno poslovnež Tadej Von Horvath ni poslovil. Na spletni strani podjetja Vonpharma je v torek objavil, da se odprtje farmacevtskega obrata Vonpharma v Velenju, predvidena za 24. april, začasno preloži zaradi novih okoliščin. Agencija Spirit naj bi namreč »priznala nezakonitost lastnega postopanja pri odpravi sklepa o izboru in posledični prekinitvi sofinanciranja našega projekta«. Pojasnila Spirita do zaključka redakcije nismo dobili.

Dejstvo sicer je, da je s preklicem razpisa brez že odobrenega denarja ostalo poleg Vonpharme in Vitala QI še več kot 20 drugih podjetij, med njimi na primer zagorski Dewesoft in Gorenje gostinski aparati. Številna podjetja je preklic šokiral in so angažirala pravnike. Ni torej nemogoče, da bo o zakonitosti preklica razpisa, ki je bil sicer poln nepravilnosti, odločalo sodišče in da bomo davkoplačevalci na koncu plačali odškodnino. Morda tudi Vonpharmi.