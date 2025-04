To je Slovenija

Gospa iz Jelšan, ki je postala ikona, je dobila še kukavico

»Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Moja država!« – zlata ura kukavica, ki jo je izdelal digitalni umetnik Vuk Ćosić

© Željko Stevanić

Zagotovo ste že naleteli nanj – na posnetek malce starejše gospe, ki je sprva ponosno vihtela slovensko zastavo pred gasilskim domom v Jelšanah in vzklikala: »Ne damo Slovenije, banda! Prokleta banda, hudičeva banda! Jebem vam mater! Ne boste nas jebali! Mene že ne! Ne damo naše države!« Nato pa je, nekoliko v zanosu in tudi zato, da bi svojim besedam dodala nekaj teže, začela z zastavo na vso moč udrihati po tleh in nadaljevala: »Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Moja država!«

Posnetek je nastal aprila 2019 v Jelšanah, kjer je približno 400 ljudi protestiralo proti načrtovanemu migrantskemu centru. Gospa, ki je med drugim zagrozila, da se je pripravljena proti nastanitvi »onih gnilih, pofukanih posiljevalcev« boriti do smrti, priti celo z orožjem v Ljubljano, če bo treba, in kar vse skupaj pobiti, se je zaradi skrunjenja zastave kasneje znašla v policijskem postopku. A posnetek je postal viralen, instantni hit, tarča posmeha in večni spletni mem, ki se mu je uspelo zasidrati v slovenski kolektivni spomin. Gospa iz Jelšan je bila ovekovečena celo v Hlapcih, predstavi Slovenskega mladinskega gledališča. Čeprav iz napačnih razlogov je postala ikona.

To je fasciniralo digitalnega umetnika Vuka Ćosića. »Nekaj je na podobi žensk, mater domovine, ki vihtijo zastave,« je povedal, ko je na zaslonu kazal znamenito sliko Svoboda vodi ljudstvo Eugena Delacroixa. Med tuhtanjem, kakšen projekt bi prijavil na razpis za nov spomenik osamosvojitve, ki bi moral biti objavljen kmalu, je pomislil na gospo iz Jelšan. Ker pa je bil malce neučakan – in je bila priložnost prava, saj te dni poteka obletnica dogodka –, je gospo ovekovečil v obliki zlate ure kukavice, ki jo bo premierno predstavil ravno na dan izida te revije, ob zaključku svoje razstave Stop! Border v novogoriški Carinarnici.

Podoba iz projekta zlate ure kukavice Vuka Ćosića

© Željko Stevanić

»Če bo dovolj zanimanja, bomo zagnali kampanjo na platformi za množično financiranje Kickstarter. Prvi odzivi so pozitivni, zato pričakujemo pozitivno reakcijo trga,« je razlagal Ćosić, ki se nadeja, da bi bil izdelek izbran v selekcijo slovenskih daril z oznako MADE IN SLOVENIA, ki jo dodeljujeta Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Center za kreativnost, izdelek pa je s tem priporočen turistom. »Še več, mislim, da bi bil naš izdelek odlično protokolarno darilo. Iskreno, predstavljam si ga celo na mizi predsednice države ali pa v čakalnici kabineta predsednika vlade.«

»Gre seveda za nacionalistični glamur, narejen iz plastike, zlat, ker je to najljubša barva slovenskega zeta Donalda Trumpa,« je ob koncu še pristavil Ćosić.

Povezava ni naključna. »Gospa iz Jelšan je v našem malem okolju različica domoljubja, kot ga spremljamo v Ameriki – sprevodi gliserjev z ogromnimi zastavami v Miamiju ali pa ogromni avtomobili s trimetrskimi gumami, ki švigajo po Teksasu. V naši mali državi nimamo prostora za več kot dve takšni pnevmatiki. Imamo pa gospo iz Jelšan. To je naš prispevek k svetovnemu trgu norosti ... Se opravičujem, hotel sem reči ljubezni.«