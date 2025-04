»Na referendumu bomo glasovali o tem, ali naj umetnike zaničujemo ali spoštujemo«

IZJAVA DNEVA

"Ljudje z volilno pravico smo se nepričakovano znašli v situaciji, ko moramo razmišljati o umetnosti. O umetnosti in umetnikih ter njihovem statusu se bomo izrekali na referendumu. Razprave ob prihajajočem referendumu o pokojninah, ki bi bile namenjene prejemnikom Prešernovih nagrad, so se spremenile v poligon, na katerem lahko vsakdo z najtežjimi topovi nažiga po vrhunski umetnosti, vrhunskih umetnicah in umetnikih."

"Majski referendum o umetnikih bo hkrati referendum o ljudeh, ki prebujajo upanje o drugačnem svetu. Na referendumu bomo v resnici glasovali o tem, ali naj ljudi, ki prebujajo upanje, zaničujemo ali spoštujemo. V resnici bomo glasovali o tem, ali naj zaničujemo vse, ki se sicer ne ukvarjajo z umetnostjo, hkrati pa tudi oni prebujajo upanje. Slovenski referendum o umetnosti ni svetovna posebnost."

(Urednik Ali Žerdin o tem, da si politični razred lasti pravico, da odloča, katera umetnost je prava; via Delova Sobotna priloga)