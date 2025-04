»Vlade vedno pomagajo kapitalu, da ima vse vajeti v svojih rokah«

IZJAVA DNEVA

"Zagotovo je razred kapitalistov največji sovražnik delavstva, vendar pa tudi liberalna demokracija, ki jo poznamo pri nas, na koncu vedno podleže interesom kapitala. Tudi zdaj, ko imamo tako imenovano levo opcijo v vladi, smo nekateri zgroženi in se sprašujemo, kaj je levega v vladi, ki podaljšuje delovno aktivnost za pridobitev pravice do pokojnine. Vlade tako vedno pomagajo kapitalu, da ima vse vajeti v svojih rokah. Dokler bo kapitaliste zanimal zgolj dobiček na račun delavca, ki od svojega dela ne bo mogel dostojno živeti, in se bo za profite uničevalo naravo in zdravje ljudi, bo obstajal ta konflikt."

"Neoliberalna verzija kapitalizma se že tako močno zažira v pridobljene delavske pravice, da bi sindikati morali biti močnejši. Morali bi biti glavni branik pred tem neoliberalnim pohodom na socialno državo, delavske in socialne pravice. Sindikalna razdrobljenost v tej borbi ne pomaga."

(Mojca Žerak, predsednica Sindikata Mladi plus, o tem, ali so delodajalci največji sovražnik delavstva; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)