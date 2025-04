»Domobranci so prisegli popolno zvestobo nacistični Nemčiji in s tem potrdili svojo kolaborantsko vlogo«

KOMENTAR DNEVA

"Jasno je postalo, kdo se bori proti okupatorju in kdo so izdajalci. Čeprav si danes kdo še tako želi revidirati zgodovino, ne more in nikoli ne bo izbrisal dejstva, da so na Hitlerjev rojstni dan, 20. aprila 1944, domobranci v Ljubljani v navzočnosti poveljnika Rupnika in škofa Rožmana prisegli popolno zvestobo nacistični Nemčiji v boju proti komunizmu in njegovim zaveznikom ter s tem potrdili svojo kolaborantsko vlogo."

(Predsednica Državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič na osrednji državni slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju v Tržiču)

Urška Klakočar Zupančič kot osrednja govornica na proslavi v Tržiču

© Facebook / Gibanje Svoboda

