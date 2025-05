Kdo povzdiguje glas

Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič se je v torek udeležil konference, na kateri so govorili o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, in na njej dejal, da »bo Gaza v celoti uničena, civilisti bodo poslani na jug na humanitarno območje brez Hamasa in terorizma, od tam pa bodo začeli množično odhajati v tretje države«. Govoril je o operaciji Gideonovi vozovi, v okviru katere namerava Izrael zasesti Gazo, vse prebivalstvo nasilno preseliti na jug države, »zato, da bi ga zaščitili«, kot je v videu na družbenih medijih dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu, nato pa naj bi se velika večina prebivalcev zaradi nemogočih razmer izselila v sosednja Egipt in Jordanijo. Nova operacija je eksplicitno etnično čiščenje, Egipt in Jordanija pa sta že napovedala, da teh beguncev ne bosta sprejela, saj bi s tem lahko bila sokriva etničnega čiščenja. Iz evropskih držav in Evropske unije smo slišali ogorčenje in pozive Izraelu, naj ne stopnjuje ofenzive, a kaj več od tega se ni zgodilo.

Dobrodelni koncert »En dva svetova«, glasbeno-plesnocirkuška prireditev in humanitarna akcija zbiranja denarja za žrtve genocida

© arhiv Mladine

Na srečo pa so kulturniki veliko zavednejši od politikov in tudi ukrepajo. Več kot 70 nekdanjih tekmovalcev in tekmovalk na Evroviziji je organizatorja, Evropsko radiodifuzno zvezo, pozvalo, naj Izraelu prepove udeležbo na tekmovanju, saj izraelska nacionalna televizija KAN sodeluje pri genocidu v Gazi in ga podpira. »Ne more veljati eno pravilo za Rusijo in povsem drugo za Izrael. Če bombardiraš, si izključen,« je dejala Thea Garrett, ki je leta 2010 predstavljala Malto.

Tudi v Sloveniji umetniki niso tiho. Tretjega junija bo v Kinu Šiška v Ljubljani že drugi dobrodelni koncert za Palestino En dva svetova. Na njem bodo nastopili Raiven, Prismojeni profesorji bluesa, Vazz, Zlatko in številni drugi. »Prireditev združuje glasbenike, plesalce, umetnike in vse, ki si želimo izkazati podporo in solidarnost s Palestinci in Palestinkami ter z dejanji aktivno pomagati,« preberemo v napovedi.

Ahmed Kullab, nastopajoči ter soorganizator koncerta, pa tudi Palestinec, pravi, da »kot umetniki verjamemo, da je umetnost močan način podpore in ozaveščanja o dogajanju v Gazi in Palestini na splošno. S svojim delom smo solidarni s tistimi, ki trpijo. Upamo, da bo koncert, ki ga organiziramo za Palestino, pripomogel k zbiranju sredstev za podporo tamkajšnjim ljudem v tem izjemno težkem obdobju. Želimo, da Palestinci vedo, da niso pozabljeni – mi smo z njimi. S povzdigovanjem glasu želimo svetu pokazati, da smo vsi ljudje in da stojimo skupaj.« Še pred tem, od 12. do 16. maja, pa bodo v Ljubljani, Mariboru in Kopru potekali dogodki, posvečeni obletnici nakbe. Nakba v arabščini pomeni katastrofa, navezuje pa se na množično razseljevanje Palestincev, ki ga je Izrael izpeljal leta 1948 – vzporednice z današnjim časom so očitne. Namen organizatorjev, Vodnikove domačije in Gibanja za pravice Palestincev, je, da glas dajo predvsem Palestincem samim. Projektu se je pridružilo tudi Društvo novinarjev Slovenije, ki bo pripravilo razstavo ilustriranih portretov ubitih palestinskih novinarjev.