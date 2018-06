Zaradi Janše se je Slovenija znašla na naslovnici časnika The New York Times

Če bo Janezu Janši uspelo sestaviti novo vladno koalicijo, bo po oceni časopisa The New York Times svoboda medijev v Sloveniji spet postala ogrožena

© Marko Milosavljevič

Z zmago na nedeljskih parlamentarnih volitvah je trdorokec Janez Janša pripeljal do oblasti desničarski populizem v še eni evropski državi. Za to se lahko zahvali tudi predsedniku madžarske vlade Viktorju Orbanu, ki ga je med kampanjo podprl in opozarjal, da se bo na volitvah odločalo o »preživetju slovenskega naroda«, poroča New York Times. Orban je postal junak skrajne desnice s svojimi odkritimi napadi na liberalno demokracijo. Enako kot njegova osebna podpora je pomembna podpora njegovih prijateljev.

V zadnjih dveh letih so madžarski poslovneži, ki so blizu Orbanu, na tiho vlagali v ali ustanovili več desničarskih medijev v Sloveniji in Makedoniji. Eden izmed njih, senzacionalistični tračarski tednik Škandal24, je objavljal opolzke članke podkrepljene z malo viri o nekaterih Janševih nasprotnikih. Televizija Nova24TV je objavljala alarmantna poročila o migrantih in maja dobila tudi ekskluzivni intervju z Orbanom. »Janša je voditelj, ki ga Slovenija potrebuje,« je Orban dejal za Nova24TV, navaja New York Times.

Populistične stranke ob tem, ko se krepijo po Evropi, širijo svoja sporočila z manipuliranjem medijev in napadi na glavne stranke. V Italiji je Gibanje petih zvezd kljub obtožbam, da je z zavajajočimi informacijami v predvolilni kampanji diskreditiralo nasprotnike, del vladne koalicije. V Avstriji je desničarska svobodnjaška stranka dolgo uporabljala svoj televizijski kanal FPÖ TV za širjenje svojih sporočil in vzpostavljanje volilne baze.

Orban je s konsolidacijo oblasti na Madžarskem ugotovil, kako velika je moč medijev in zdaj skuša ta vpliv širiti. Eden njegovih najtesnejših svetovalcev Arpad Habony se je lani srečal s Stephenom K. Bannonom, nekdanjim glavnim strategom predsednika ZDA Donalda Trumpa. Po informacijah enega od poznavalcev sta se pogovarjala o ustanovitvi medija, kot je Breitbart News, v Vzhodni Evropi - torej platforme za širjenje ostrih nacionalističnih idej.

Na Madžarskem Orbanovi zavezniki nadzirajo večino medijev, prek katerih širijo svoja nacionalistična in protibegunska sporočila. V kampanji pred zadnjimi volitvami so mediji, ki podpirajo Orbana, bombardirali volivce s senzacionalističnimi članki o grožnjah hord beguncev, čeprav se je njihovo število dejansko močno zmanjšalo. Ti mediji so Orbana dosledno predstavljali kot branitelja naroda, ki je obkoljen z dekadentnimi zahodnimi prepričanji.

Z vlaganjem v slovenske medije, čeprav peščico, kot je Škandal24, so zavezniki Orbanu v sosednji Sloveniji učinkovito dali glas in podprli Janšo. Ni še znano, ali bo Janši uspelo sestaviti vlado, če mu bo to uspelo, bo Orban eden od tistih, ki bodo imeli od tega korist, saj bo v okviru EU v času, ko v Bruslju Madžarski grozijo z zamrznitvijo kohezijskih sredstev, pridobil zaveznika. »Orban očitno želi imeti za predsednika slovenske vlade nekoga, kot je Janez Janša,« je za New York Times dejal nekdanji predsednik Danilo Türk. »Če bo imel v Sloveniji osebo, ki je na njegovi valovni dolžini, si bo samo okrepil vpliv v Evropi,« je še dodal.

Večinski lastnik Škandala 24 je madžarski poslovnež iz Orbanovega kroga Peter Schatz. Ni dokazov, da bi Orban odločal o uredniški politiki časopisa, malo pa je dvomov, da je Schatz povezan z njim. Schatz je stopil na sceno leta 2015 kot solastnik časopisa Repost, ki je naklonjen Orbanu in je zelo odvisen od njegove vlade, saj je od januarja do novembra 2016 skoraj 97 prihodkov od oglasov ustvaril z vladnimi oglasi, pojasnjuje New York Times.

Ko je postal vpliven na Madžarskem, je Schatz odšel v Slovenijo in nato še Makedonijo. Septembra 2016 je kupil 15,1 odstotka delnic Nove24TV, televizijske družbe in spletne strani, ki so jo ustanovili podporniki Janševe stranke SDS. Isti dan sta še dve drugi podjetji, solastnik enega je Orbanov svetovalec Habony, kupili podobna deleža. Te naložbe v Novo24TV so videti kot koordinirane. Bančni dokumenti, ki jih je pridobil New York Times in pred tem objavila Mladina, dokazujejo, da vsa tri podjetja financira madžarski gradbeni mogul Karoly Varga, ki je v času Orbanove vlade dobil zelo veliko državnih pogodb.

Junija 2017 je Schatz kupil večinski delež v družbi Nova obzorja, ki izdaja tednik Demokracija. S tem nakupom je postal partner stranke SDS, ki je ostala manjšinska lastnica družbe. Mesec dni kasneje je Schatz prek Novih obzorij SDS posodil 60 tisoč evrov, pravi član računskega sodišča Zoran Mladenovič. Ker družba Nova obzorja ni finančna institucija, je računsko sodišče ugotovilo,da je to posojilo protizakonito. »Nenavadno je, da politična stranka pridobi posojilo od podjetja, ki ne sme dajati posojil,« je za New York Times dejal Mladenovič. Čez nekaj tednov je Schatz spet prek Novih obzorij začel izdajati Škandal24, ki se je takoj lotil politikov na levici in predsednika vlade Mira Cerarja.

Lani poleti je Schatz prevzel nadzor nad desničarsko TV postajo Alfa TV v Makedoniji, ki je dolgo podpirala nekdanjega predsednika vlade Nikola Gruevskega, ki je najtesnejši Orbanov zaveznik v Makedoniji. Istočasno je nekdanja Schatzeva sodelavka na madžarski nacionalni televiziji Agnes Adamik kupila več desničarskih spletnih medijev v Makedoniji.

»Vlagajo v novo obliko političnih zavezništev,« pravi medijska strokovnjakinja na Univerzi na Primorskem Sandra Bašić-Hrvatin. »Vlagajo v medijski imperij, da bi vplivali na volitve in vzpostavili novo politično silo v EU,« razlaga Bašićeva, ki je bila zaradi svoje kritičnosti tudi tarča napadov Schatzevih medijev. Schatz, Nova24 TV, Demnokracija, SDS in Orbanov tiskovni predstavnik niso odgovorili na vprašanja New York Timesa.

Če bo Janezu Janši uspelo sestaviti novo vladno koalicijo, bo po oceni New York Timesa svoboda medijev v Sloveniji spet postala tema. Žiga Turk, minister v prvi vladi Janeza Janše, pravi, da je madžarsko vlaganje v desne slovenske medije pomagalo uravnotežiti medijsko krajino, ki ni naklonjena desnim strankam. »To ima pozitiven vpliv na pluralizem, saj drugače ti glasovi in njihova javnost ne bi imela medija,« je za New York Times dejal Turk. Mediji v Schatzovi lasti imajo po njegovih besedah le »marginalni« vpliv.

»To niso velika vlaganja, so pa pomembna, ker druge politične stranke nimajo takšnih medijev,« pa razlaga profesor na FDV Marko Milosavljevič. Ti mediji imajo po njegovih besedah lahko pomembno vlogo, lahko odločajo o temah razprav, saj morajo drugi mediji poročati, o čem poročajo. Nekdanji predsednik Milan Kučan je za New York Times povedal, da formalno to niso naložbe madžarske države, formalno so le naložbe madžarskih poslovnežev. Dejansko pa delujejo kot dolga roka Viktorja Orbana.