V slogu zloglasnih brezplačnikov po volitvah ugasnil tudi Škandal24

Tiskani tednik Škandal24, ki je bil v lasti SDS in madžarskega Riposta, je neslavno zaključil svojo zgodbo

Kratka vestica o slovesu tabloidnega tednika

Še niti eno leto ni minilo in je vrata že zaprl stranki SDS naklonjen tabloidni tednik Škandal24, katerega prihod je lani septembra veselo naznanil tudi Janez Janša. Ukinitev tiskane edicije so v časniku naznanili zgolj s kratko vestico, kjer je urednica Marjanca Scheicher zapisala zgolj to, da "druženje končano" in da bo od zdaj naprej (brezplačno) delovala le spletna stran Skandal24.si. Tednik, ki ga je izdajala družba Nova obzorja d.o.o., katere lastnika sta SDS in madžarsko ter njenemu premieru naklonjeno podjetje Ripost, je bil plačljiv in na voljo za skromen znesek evra in pol. Njegova urednica Marjanca Scheicher je (bila) hkrati novinarka in voditeljica tudi na »strankarski« televiziji Nova24TV, v preteklosti pa je napisala nekaj knjig, na primer o pornesi La Toyi ter štajerskem »slavčku« Damjanu Murku. Časnik pa je slovel predvsem po tem, da se pisci pod svoje članke niso podpisovali in da so uporabljali fotografije dostopnih fotogalerij.

Ker avtorjev člankov v Škandalu24 tako rekoč ni bilo, joh je pred časom okarala tudi predsednica Društva novinarjev Slovenije (DNS) Petra Lesjak Tušek, ki je mediju očitala, da praksa Škandala24 kaže na širši in kompleksnejši problem, ki je poskus diskreditacije novinarstva, deprofesionalizacije in degradacije novinarskega poklica, ki je v temelju avtorsko in profesionalno delo. »Širša zgodba uporabe in/ali zlorabe medijev v politične namene, kot vemo, v tem prostoru ni nova; eno poglavje gotovo izhaja tudi iz neustrezne medijske zakonodaje in s tem ponovne opredelitve definicije medija, novinarja, pa tudi pogojev in kriterijev za izdajanje in delovanje medijev. Za kritično demokratično javnost, katere neizogibni del so profesionalni verodostojni novinarji, ostaja malo prostora. Dejstva in preverjanja ne štejejo več in so nepomembna. To je problematično z vidika širšega funkcioniranja demokratične družbe, ne le z vidika avtonomnih medijev,« je takrat dodala predsednica DNS.

Škandal24 je bil del "alternativnih trobil", ki so se lani (v "preuranjenem" predvolilnem času) razpasla kot gobe po dežju. Zgodba propadlega medija sumljivo spominja na zloglasne propagandne brezplačnike iz leta 2008.