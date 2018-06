Ekskluzivni intervju: Pierluigi Collina, legendarni nogometni sodnik

Pierluigi Collina je tudi glavni sodniški nadzornik na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji

Pierluigi Collina v pogovoru za posebno številko Mladine

Kdo bo sodil finale svetovnega nogometnega prvenstva? Ključno vlogo pri tej odločitvi bo imel Pierluigi Collina, danes 58-letni nekdanji nogometni sodnik, ki pri evropski nogometni zvezi UEFA in svetovni nogometni zvezi FIFA opravlja vlogo vodje sodnikov. Ekskluzivni intervju z njim si lahko preberete v pravkar izdani posebni številki Mladine Intervju 2018, kjer je na 144 straneh objavljamo 16 poglobljenih pogovorov s 16 aktualnimi intervjuvanci, ki jih je opravilo 8 novinarjev.

»Odločitev o delegiranju nekega sodnika za sojenje finalnega srečanja ni stvar, ki bi jo sprejeli na hitro. Treba je načrtovati vnaprej. O finalu je treba začeti razmišljati veliko pred četrtfinalnimi obračuni. In najboljšega kandidata je treba na neki način zaščititi. Lahko si najboljši sodnik na svetu, pa te napačna odločitev na kateri od predhodnih tekem vseeno stane sojenja v finalu,« je med drugim povedal v intervjuju za Mladino, ki je nastal maja v Lyonu.

V posebni številki Mladine Intervju 2018 Collina odgovarja tudi na vprašanja v zvezi z uvajanjem videotehnologije v nogomet, predstavi svoje mnenje o nekaterih spremembah pravil igre, izvedeli pa boste tudi, kaj najbolj zavida Sloveniji.

Pogovor z njim ponuja zanimiv vpogled v ozadje sodniških odločitev in odnosov z nogometaši. Spregovoril je tudi o ravni poznavanja igre, ki jo zahtevajo od sodnikov na najvišjem nivoju tekmovanja. Sodniki morajo natančno poznati taktiko vsakega moštva, ki mu sodijo, pa tudi posebnosti vsakega od igralcev v moštvu. »Navadno ne bi pričakovali, da se bo po metu iz avta takoj zgodilo kaj pomembnega. Potem pa se pojavi Christian Fuchs, kapetan avstrijske reprezentance, ki lahko žogo vrže 40 metrov daleč. Ne pričakuješ nič posebnega, žoga pa se nenadoma znajde sredi kazenskega prostora. In sodnik ne more reči, da tega pač ni pričakoval. Na tej ravni tekmovanja moraš poznati igralca, poznati njegov način izvajanja avta in predvideti razvoj dogodkov.«

