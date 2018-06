"Zelo nevaren poseg v svobodo izražanja in v zasebno življenje novinarjev javne RTV"

Novinarka Eugenija Carl je na vodstvo RTV Slovenija naslovila dopis o svobodi izražanja novinarjev v prostem času in na zasebenih profilih na družabnih omrežjih

Eugenija Carl, novinarka TV Slovenija

Novinarko TV Slovenija Eugenijo Carl je zmotila nepodpisana izjava za javnost, ki jo je vodstvo RTV Slovenija objavilo o primeru novinarke Špele Kožar, ki je na svojem osebnem profilu na Facebooku izrazila stališče do nacističnih plakatov v Velenju. Eugenija Carl meni, da je nepodpisano vodstvo javne televizije zapisalo vrsto zelo omejujočih zahtev glede zasebnega življenja njenih zaposlenih.

"Vodstvo RTVS se sicer sklicuje na pravila, zapisana v poklicnih merilih in načelih novinarske etike, in sicer na 21. člen. Ta člen, ki govori o zelo splošnih principih: da zaposleni "ne smejo zlorabiti položaja v RTV Slovenija", ne smejo škodovati natančnosti, nepristranskosti in verodostojnosti programov RTV Slovenija, ogrožati ugleda in dobrega imena javnega zavoda ipd. Vodstvo RTVS zdaj na podlagi tega člena od vseh zaposlenih zahteva tudi določene omejitve v prostem času in pri zasebnem komuniciranju na družbenih omrežjih. Zahteva se, da zaposleni "ohranjajo dostojanstvo", govora je o verodostojnosti in osebni integriteti. Nato se te zahteve aplicira na posamezne objave, kjer naj bi se "brez argumentov" neonacistične plakate v Velenju povezuje s stranko SDS. Trdi se, da gre za "nespoštovanje do svojih kolegov v informativnem programu TV Slovenija" in da takšno ravnanje "ni v čast" novinarstvu in zaposlenim na RTVS. Na koncu vodstvo trdi, da takšno ravnanje ni dopustno," je zapisala Eugenija Carl, ki je dalje opozorila, da gre za zelo nevaren in širok poseg v svobodo izražanja in svobodo komuniciranja ter v zasebno življenje zaposlenih, še posebej pa novinarjev javne RTV.

Novinarka poudarja, da je vodstvo RTVS očitno presodilo, da se mora oglasiti prav v določenem primeru in ne v mnogih drugih potencialno spornih primerih ravnanj njenih zaposlenih v zasebnem življenju in prostem času, bodisi osebno (fizično) bodisi v zasebnem komuniciranju prek družbenih omrežij. "Takšen molk vodstva v preostalih primerih in oglašanje v specifičnem primeru je nenačelen in nekonsistenten ter kaže na druge razloge in motive," dodaja.

"Če vodstvo RTVS meni, da je potrebno svobodo izražanja svojih zaposlenih omejiti tudi v zasebnem življenju v zasebnem komuniciranju na družbenih omrežjih, mora o tovrstnih omejitvah sprejeti ustrezna pravila z ustreznimi kriteriji (in seveda konsistentnostjo), po zgledu nekaterih tujih javnih radiotelevizij."

Uradni razlogi in motivi so po njenem prav tako neustrezni: "Sklicevanje na "čast", "ohranjanje dostojanstva", verodostojnost in osebno integriteto in posebej na "nespoštovanje kolegov" je skrajno subjektivno in neutemeljeno bodisi v (kakšnem) zakonu bodisi v internem pravilniku, je pa tudi v popolnem nasprotju z Ustavo Republike Slovenije."

Sklicevanje na interni pravilnik pa je po mnenju Eugenije Carl neustrezno tudi zato, ker poklicna merila nikjer ne govorijo o zasebnem komuniciranju na družbenih omrežjih. "Poklicna merila govorijo zgolj o splošnih predpostavkah, kot so "zloraba položaja" ali "ogrožanje ugleda". Poklicna merila so široko zastavljena, kar je pravzaprav tudi njihova težava - kot dokazuje trenutni poskus, da se z njimi omejuje tudi svobodo izražanja zaposlenih na družbenih omrežjih in njihovo delovanje v zasebnem življenju," še izpostavlja novinarka in dodaja, da poklicna merila med drugih v ničemer ne govorijo o omejevanju svobode izražanja zaposlenih, še posebej pa ne na družbenih omrežjih.

"Sedanji poskus omejevanja svobode izražanja v zasebnem času in pri zasebnem komuniciranju pač za kaj takšnega ni ustrezno utemeljen, tudi zato, ker poklicnih meril RTV ni ustrezno posodobil in prilagodil novim digitalnim oblikam izražanja že več kot deset let."

"Če vodstvo RTVS meni, da je potrebno svobodo izražanja svojih zaposlenih omejiti tudi v zasebnem življenju v zasebnem komuniciranju na družbenih omrežjih, mora o tovrstnih omejitvah sprejeti ustrezna pravila z ustreznimi kriteriji (in seveda konsistentnostjo), po zgledu nekaterih tujih javnih radiotelevizij. Pri tem mora biti ustrezno previdno, da na račun domnevnega branjenja "integritete", "nepristranskosti" in "časti" ne cenzurira stališč svojih zaposlenih in svojih novinarjev ter ne posega v njihove z ustavo zagotovljene pravice," je prepričana Eugenija Carl, ki meni, da mora vodstvo za tovrstne posege pri komuniciranju na družbenih omrežjih vsekakor pripraviti ustrezna pravila in kriterije.

"Sedanji poskus omejevanja svobode izražanja v zasebnem času in pri zasebnem komuniciranju pač za kaj takšnega ni ustrezno utemeljen, tudi zato, ker poklicna meril RTV ni ustrezno posodobil in prilagodil novim digitalnim oblikam izražanja že več kot deset let," še navaja v svojem pismu vodstvu RTV Slovenija Eugenija Carl.

