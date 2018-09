"Tudi če se vsi Slovenci naenkrat odločijo, da ne bodo več kupovali mojih avionov, bom preživel"

Ponovno objavljamo intervju z Boscarolom, ki te dni zaradi morebitnega novega davka grozi, da bo svoje podjetje preselil v tujino

"Dolžnost vsakega Slovenca je, da poskrbi najmanj za svojega naslednika, ne glede na zakonski stan," je v intervjuju za Mladino leta 2005 dejal Ivo Boscarol, podjetnik, ki je bil takrat član strateškega sveta Janševe vlade in idejni oče morebitnega zakona o rodnosti.

Boscarol je šel še dlje, saj je namreč predlagal, da bi bili delavci brez otrok obravnavani drugače: "Delavec z otroki bi imel ali večjo plačo ali pa bi bil njegov delodajalec na račun nižjih davkov bolj konkurenčen. Res je, da tega davka trenutno ne plačuje delodajalec za delavce z najnižjimi plačami, vendar ga tudi po novi ureditvi ne bi, saj imajo prav ti delavci navadno največ otrok."

Novinar Mladine ga je takrat opozoril, da gre v tem primeru za diskriminacijo pri zaposlovanju ljudi, ki nimajo otrok. Boscarol je odvrnil, da gre za "motivacijo".

"Nikomur nisem nič dolžan, nikoli nisem pripadal nobeni stranki, in zato je moja prednost v tem, da lahko povem, kar mislim! In če me bodo jutri čisto vsi pljuvali, mi bo samo v osebno zadovoljstvo!"

(Ivo Boscarol za Mladino, 2005)

O tistih, ki otrok ne morejo imeti, je Boscarol dejal, da "če si pripravljen za otroka pošteno skrbeti in iz njega narediti Slovenca, tudi če to ni bil, je to za narod dobro". V pogovoru je obenem dejal, da nima zadržkov pri tem, da otroka posvojita istospolna starša. "Zaradi tega me bodo pa zdaj pljuvali tisti drugi, ampak me prav malo briga! Nikomur nisem nič dolžan, nikoli nisem pripadal nobeni stranki, in zato je moja prednost v tem, da lahko povem, kar mislim! In če me bodo jutri čisto vsi pljuvali, mi bo samo v osebno zadovoljstvo! Tudi če se vsi Slovenci naenkrat odločijo, da ne bodo več kupovali mojih avionov, bom še vedno preživel," je dejal Boscarol.

