Žan Mahnič, poslanec SDS, tudi podpredsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je na dan, ko je prisegla nova vlada, objavil fotografijo knjige, Manifest za domovino, ki jo je pred dnevi izdalo podjetje Nova obzorja. Gre za podjetje, ki izdaja tudi strankarsko glasilo Demokracijo. V knjig je podrobno orisan »program« Generacije identitete, skupine mladih, ki so se pri nas po tujih zgledih organizirali v »moderno domoljubno gibanje«. Kaj je identitetno gibanje, ki je navdušilo Žana Mahniča?

Objavljamo del članka: Kdo je neonacistom sešil srajčico, objavljenega v Mladini št. 36, ki poskuša pojasniti, kaj pravzaprav podpira poslanec Mahnič.

Identitetno gibanje temelji na idejah francoske Nove desnice. Gre za skupino ljudi, ki zagovarjajo čisto Evropo, največjega sovražnika pa vidijo v islamu, priseljevanju, kulturnem marksizmu, liberalno napredni miselnosti. Evropa danes stoji »pred najtežjo preizkušnjo v svoji zgodovini«, so zapisali v manifestu, ogrožene naj bi bile »tisočletne stare tradicije in kulture«. Pravi razlog za prihajajočo katastrofo naj bi bilo zanikanje evropske identitete in kulture, multikulturnost namreč po njihovem mnenju pomeni predvsem »pogrom nad avtohtonim prebivalstvom«. Pripadniki gibanja v Sloveniji do zdaj niso bili preveč dejavni, slikali so se s transparenti, obiskovali vrhove gora, se družili z evropskimi somišljeniki.

Kljub moderni preobleki gre za globoko rasistično gibanje, za evropski alt-right, za ljudi, ki zase pravijo, da so domoljubi, a njihovo domoljubje pomeni zavračanje Neevropejcev, ljudi drugih ver in kultur. Islamofobija je postala novi antisemitizem. Besede, zapisane v Manifestu za domovino, so zgolj olepšan pogled na svet, kakršnega je imel Anders Breivik. Pravih vsebinskih razlik med njimi ni.

»Mi smo evropsko gibanje, obstajamo v Franciji, Nemčiji, Avstriji, Italiji, Sloveniji, na Češkem. Presegli smo šovinistični nacionalizem starega tipa, ki napada druge evropske narode. Podpiramo evropsko kulturo, držati moramo skupaj,« je eden izmed avstrijskih pripadnikov gibanja svoje poglede razložil za oddajo BBC Newsnight. Naj ponovimo – za lepimi besedami o tisočletni tradiciji in izvoljenem evropskem narodu, ki se mora navznoter povezati, navzven pa postaviti ostre meje, se skrivajo ideje o večvrednosti ene kulture nad drugimi.

»V zadnjem desetletju so okrepile članstvo in vidnost v javnosti paramilitaristične, skrajno desničarske skupine, ki na taborih malikujejo fašizem in nacizem, na političnem polju pa žanjejo odobravanje s sklicevanjem na patriotizem in dobri nacionalizem. Izganjajo migrante, a to počnejo ’iz ljubezni’, da bi zaščitili ’nas’, ljudstvo, rojeno na svoji zemlji in vrojeno v pravo kri,« o teh pojavih razmišlja dr. Mojca Pajnik, urednica tematske številke Časopisa za kritiko znanosti, posvečene prav rasizmu.

Predstavniki, podporniki Generacije identitete svojih namenov niti ne skrivajo. Bernardu Brščiču, uvodničarju knjige Manifest za domovino, se je tako zapisalo: »Evropa se prebuja, Slovenija se prebuja. Prebujata se iz nočne more multikulturnosti, etnomazohizma, patološkega altruizma in zlasti zanikanja lastne identitete.« Slovenija zgolj Slovencem, torej. »Naravno je, da Evropa pripada Evropejcem tako kot Afrika Afričanom in Levant Semitom.«

"Vseevropsko ekstremistično gibanje Generacija Identitete (z ’nevtralnim’ simbolom, navzgor obrnjeno puščico) je še ena od oblik ’postmodernega fašizma’, ki se razvija v posthladnovojni Evropi v obliki gibanj (v Italiji recimo CasaPound, različne alt-right skupine, pri nas pred nekaj leti tudi Avtonomni nacionalisti Slovenije) ali političnih strank, celo parlamentarnih."

(Dr. Mitja Velikonja, FDV, kulturolog)

»Vseevropsko ekstremistično gibanje Generacija Identitete (z ’nevtralnim’ simbolom, navzgor obrnjeno puščico) je še ena od oblik ’postmodernega fašizma’, ki se razvija v posthladnovojni Evropi v obliki gibanj (v Italiji recimo CasaPound, različne alt-right skupine, pri nas pred nekaj leti tudi Avtonomni nacionalisti Slovenije) ali političnih strank, celo parlamentarnih,« pravi dr. Mitja Velikonja z ljubljanske Fakultete za družbene vede, kulturolog, ki že leta spremlja različne subkulture, politično mitologijo in išče vzroke za pojav družbenih ekstremizmov.

»V nasprotju s starim, ’modernim fašizmom’, ki je bil ekspliciten, neposreden, grob v dikciji in dejanjih, je postmoderni pri doseganju istih ciljev kot moderni še nevarnejši. Svojo izključljivost in ekstremizem zavija v sprejemljivejše pojme ’varovanja nacionalne in evropske kulture’, ’domoljubja’, ’svobode’, ’ohranjanja izročila’ ipd. Uporablja manj kontroverzne simbole od svastike: ’keltski križ’, ’slovansko sonce’, pri nas ’karantanskega panterja’, torej same izmišljene tradicije. Takšen je tudi outfit, ulični videz privržencev: casual ali ’nipster’, torej nazi-hipster.«

