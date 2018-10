Tudi v Sloveniji poostreno nad Airbnb na črno

Finančna uprava je do konca avgusta na tem področju izrekla za skupaj 237.000 evrov glob

© Pexels.com

Čeprav je finančna uprava (FURS) pred koncem lanskega leta vnaprej napovedala poostren nadzor pri vseh, ki oddajajo nepremičnine v turistični najem, še prej pa jim dala možnost samoprijave, je kršiteljev očitno še veliko. Do konca avgusta je namreč iz naslova ugotovljenih kršitev pri sobodajalcih izrekla za skupaj 237.000 evrov glob.

Rok za samoprijavo se je iztekel konec januarja, do takrat pa inšpektorji niso izrekali glob, pač pa so sobodajalcem pomagali urejati stanje. Odziv je bil sprva bolj slab, povečal pa se je, ko so inšpektorji februarja začeli z vnaprej napovedanimi poostrenimi nadzori. V prvih osmih mesecih letos se je na novo registriralo skupno 2154 zavezancev za eno izmed dejavnosti sobodajalcev, kar je 30 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Preberite si tudi: