Podkupnine za Siemensove aparate

Kitajski posredniki so podkupovali pristojne v bolnišnicah, da so ti kupili Siemensove aparate, kot so recimo tomografi za odkrivanje raka

© pxhere.com

Prodaja medicinskih aparatov nemškega koncerna Siemens na Kitajskem je bila leta podmazana s podkupninami. To izhaja iz več kot 40 sodb kitajskih kazenskih sodišč, ki so jih pridobili pri časopisu Süddeutsche Zeitung. Tako rekoč v vseh primerih so posredniki podkupovali pristojne v bolnišnicah, da so ti kupili Siemensove aparate, kot so recimo tomografi za odkrivanje raka. Podkupovali niso samo z denarjem, ampak tudi z darili, kot so ure, oblačila, kamere, celo nepremičnine.

Veliko podkupljenih direktorjev je bilo obsojenih, tudi na visoke zaporne kazni. Nekdanji zaposleni pri Siemensu je bil osvojen na tri leta pogojne zaporne kazni. Siemens na Kitajskem na leto proda za 1,6 milijarde evrov medicinskih aparatov. V koncernu pravijo, da je njihova lastna analiza kitajskih obsodb pokazala, da imajo tekmeci »podobno število postopkov«. Nadalje v Siemensu izpostavljajo, da imajo »omejen vpliv« na posrednike, ki so pri poslih na Kitajskem nekaj običajnega. Ta podjetja poslujejo zelo samostojno. Siemens je na tri leta preverjal poslovne knjige in račune posrednikov, v primeru dvomov tudi pogosteje.

Posredniška podjetja, ki posredujejo pri velikih poslih, vedno pomenijo »veliko tveganje za korupcijo«.

V organizaciji Transparency International navajajo, da posredniška podjetja, ki posredujejo pri velikih poslih, vedno pomenijo »veliko tveganje za korupcijo«. Tuja podjetja brez posrednikov v mnogo primerih sploh ne morejo na Kitajski trg, razlaga Otto Geiß, član poslovodstva Transparency International v Nemčiji. Za to obstajajo politični razlogi. Posrednike je zaradi tega treba na takšnih trgih še posebej dobro preveriti. Težji kot je trg, več morajo podjetja narediti za preprečevanje korupcije.

Siemens je po korupcijskem škandalu, ki je izbruhnil leta 2006, število posrednikov močno zmanjšal. Takrat je tožilstvo v Münchnu razkrilo Siemensov sistem črnih fondov in podkupovanja po vsem svetu zaradi katerega je podjetje v Nemčiji, ZDA in drugih državah plačalo skupaj za več kot 1 milijardo evrov kazni. Ta škandal je segel v sam vrh podjetja. Eden od nekdanjih menedžerjev podjetja je leto in pol po izbruhu škandala na tožilstvu v vlogi priče dejal, da naj bi bil nekdanji prvi mož koncerna Heindrich von Pierer ne le vedel za podkupovanje, ampak naj bi ga bil celo sam naročal. Za razliko od drugih Siemensovih menedžerjev se Piererju mu ni bilo treba zagovarjati na sodišču. Tožbi se je izognil v zameno za plačilo 5 milijonov evrov Siemensu.

Po škandalu s podkupovanjem iz leta 2006 je Siemens vzpostavil poseben oddelek za preprečevanje korupcije. »Samo čisti posli so Siemensovi posli. Brez če in ampak. Brez kompromisov,« poudarja predsednik uprave Joe Kaeser. Vsi zaposleni morajo spoštovati, živeti in drugim posredovati pravila za pošteno konkurenco, je dejal ob predstavitvi novih smernic. Ta zahteva očitno v državah, kot je Kitajska, ni dovolj.