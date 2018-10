Prazne besede Iva Boscarola

Napovedana delna selitev proizvodnje Pipistrela v Italijo nima nikakršne zveze z napovedanimi davčnimi spremembami

Ivo Boscarol pravi, da se v Italijo umika zaradi napovedanih davčnih sprememb, a za pot v Italijo se je odločil predvsem zaradi poslovnih interesov.

© Arhiv Mladine

Enajstega oktobra je imel Ivo Boscarol, podjetnik, izdelovalec ultralahkih letal, predavanje, ki ga je pripravil ajdovski Inštitut za mladinsko politiko. Šlo je za predavanje v sklopu razprav o podjetništvu, katerih namen je sporočiti mladim, »da sta za uspeh v življenju potrebni potrpežljivost in vztrajnost« in da so v življenju pomembni »trdo delo, tveganje, znoj in negotovost«.