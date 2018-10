To je kandidat Levice za ljubljanskega župana

Stranka Levica v boj za ljubljanski županski stolček pošilja Milana Jakopoviča, ki se predstavlja kot kandidat, ki bo skrbel za blaginjo vseh prebivalcev, ne le za korist peščice

Milan Jakopovič, kandidat Levice za ljubljanskega župana

© Facebook / Levica

Predstavniki ljubljanskega mestnega odbora Levice so vložili kandidaturo Milana Jakopoviča za ljubljanskega župana. Ob tem so vložili tudi svetniško listo in kandidature za člane svetov četrtnih skupnosti. Jakopovič je sicer predsednik društva Petka za nasmeh, ki že nekaj let z zbranimi donacijami šolarjem zagotavlja topel obrok, saj mnogi pogosto ne zmorejo plačati niti subvencioniranih kosil v šolah. Jakopoviču so njegova humanitarna prizadevanja leta 2016 prislužila naziv Delova osebnost leta, saj mu je kljub številnim oviram uspelo zagotoviti topel obrok številnim otrokom.

"Slovenija lahko in mora poskrbeti za svoje otroke, vendar ne tako, da jih s svojimi nedodelanimi in nepremišljenimi predlogi še dodatno deli na bolj ali manj revne ter to skriva za besedno zvezo socialna pravičnost."

(Milan Jakopovič)

V Levici sporočajo, je čas, da se bo njihov županski kandidat Jakopovič, pedagog in humanitarec, zavzemal za celovit in enakomeren razvoj Ljubljane. Cilj njihove lokalne liste je zagotoviti kakovostno in dostojno življenje vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom, ne le tistim, ki si ob vse višjih cenah stanovanj in drugih življenjskih stroškov bivanje v mestu sploh lahko privoščijo. "Pred interese kapitala bomo postavili potrebe ljudi in si skupaj z njimi prizadevali za reševanje vse bolj perečih socialnih, stanovanjskih ter infrastrukturnih vprašanj v mestu in njegovi okolici," so navedli v stranki.

Jakopovič se je pred dvema letoma zapisal, da si želi, da bi v Sloveniji tisto, kar je zapisano v Ustavi RS, tudi veljalo. "Da bi najprej in v prvi vrsti poskrbeli za tiste, ki sami ne zmorejo. Slovenija lahko in mora poskrbeti za svoje otroke, vendar ne tako, da jih s svojimi nedodelanimi in nepremišljenimi predlogi še dodatno deli na bolj ali manj revne ter to skriva za besedno zvezo socialna pravičnost," je dodal.

Glede na dober rezultat Levice v Ljubljani na zadnjih državnozborskih volitvah, lahko sklepamo, da bi bil lahko Jakopovič resen konkurent aktualnemu županu Jankoviću.

Kandidature za ljubljanskega župana so poleg Jakopoviča do zdaj napovedali tudi trenutni župan Zoran Janković (Lista Zorana Jankovića), Matjaž Bidovec (Socialistična partija Slovenije), Jožef Jarh (Stranka enakopravnih dežel) Marko Koprivc (SD), Anže Logar (SDS/NSi, SLS), Dragan Matić (SMC), Smiljan Mekicar (Dobra država), Tomaž Ogrin (Zeleni Slovenije) in Mihael Rihar (Naprej Slovenija).