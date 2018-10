Za starše in otroke gre

Varuhinja Vlasta Nussdorfer

Po mnenju varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer bi pri zakonski rešitvi vprašanja stavk v šolstvu lahko upoštevali zahtevo, da zaradi stavke ni moten pouk oziroma da je treba čas stavke prilagoditi tej zahtevi. Stavka šolnikov naj bi se torej izvajala v času, ko ni pouka.

V njenem uradu bodo zato oblikovali priporočilo pristojnemu ministrstvu. Mnenje varuhinje je pravzaprav odziv na pismo predstavnika staršev, ki nasprotujejo stavkovnim dejavnostim Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz), saj menijo, da se s stavko v času pouka kršijo pravice otrok do izobraževanja. Varuhinja je zaskrbljenemu predstavniku staršev odgovorila, da je pravica do stavke določena v ustavi, vendar se ta pravica lahko zakonsko omeji, če je to v javno korist. Dodala je, da bi morala država zakon o stavki iz leta 1990 posodobiti, predvsem pa prilagoditi posameznim področjem, kjer se izvaja javna služba.

Stavko bi morali učitelji po njenem izvajati denimo med šolskimi počitnicami.

Branimir Štrukelj iz Sviza varuhinji človekovih pravic odgovarja, da ga je njeno priporočilo, ki ga je označil za radikalno, presenetilo, saj izobraževanje ni dejavnost posebnega pomena, kot so dejavnosti policije in vojske ali zdravstvo, kjer je omejitev stavke dopustna. Štrukelj dodaja, da je mednarodna organizacija dela poudarila, da stavke v izobraževanju ni mogoče omejiti, varuhinja pa predlaga spremembo zakona točno v tej smeri.

»Gre za popreproščeno iskanje podpore pri starših, s katerim se bodo vsi strinjali, saj je jasno, da je stavka v izobraževanju neposredno povezana z ogromno ljudmi, tudi s starši in njihovimi otroki. A stavka je vedno zadnje orodje v pogajanjih za pravice zaposlenih, razumljivo je, da povzroča trenja. Tega se zavedamo, zato jo uporabljamo zelo tehtno, skrbno in demokratično. Zadevo poenostaviti zgolj na to, da so okrnjene pravice otrok, je škodljivo,« meni Štrukelj, ki bi starše rad opozoril, da bodo njihovi otroci s takšnimi stavkami dolgoročno manj oškodovani, saj bodo zaradi njih dobili kakovostnejše javno šolstvo. »Prav starši bi morali zaradi šolanja svojih otrok podpreti to stavko,« dodaja.

Štrukelj je predlog Vlaste Nussdorfer označil za enostranski. Takšna mnenja naj bi dodatno načenjala delavske pravice.