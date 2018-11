Premier Šarec ostro zoper botre sovraštva

Objavljamo oster javni odziv predsednika vlade Marjana Šarca na oglaševanje v medijih, ki širijo sovražne vsebine

Predsednik vlade se je netilcem sovraštva odločil postaviti po robu

© arhiv Mladine

Odziv predsednika vlade Marjana Šarca, kot je zapisal v javnem pismu, je posledica pozivov, ki jih je prejel v kabinet zaradi javne polemike o spornosti oglaševanja državnih podjetij v medijih, ki širijo sovražne vsebine. Eno od zadnjih akcij je na spletu objavil inštitut Danes je nov dan na tej povezavi, pred tem pa so mnogi uporabniki družabnih medijev, kot je recimo Domen Savič (@DržavljanD), javnost opozarjali na dvoličnost teh podjetij. Ta se namreč po eni strani zavezujejo k družbeni odgovornosti, po drugi pa podpirajo medije, kot sta Nova24TV in Demokracija, ki odkrito podpihujejo rasizem ter širijo ksenofobijo in homofobijo, širijo strah in nestrpnost.

V Mladini smo pred časom opozarjali, da v teh medijih oglašujejo tudi mnoge občine, ki jih vodijo župani iz vrst stranke SDS, kot so Naklo, Središče ob Dravi, Vransko in Cerklje na Gorenjskem. Največ pa je Nova24TV v lanskem letu prejela od Agencije za varnost prometa. Omenjeni mediji, ki temeljijo na širjenju strahu, so namreč v celoti odvisni od sponzorjev, subvencij in dokapitalizacij. Njihov največji sponzor so bila sicer v zadnjih dveh letih podjetja, med drugim v lasti svetovalca madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana.

Po drugi strani pa je Slovenija nedavno ponovno dobila opozorilo Sveta Evrope, da mora država okrepiti boj proti sovražnemu govoru na družabnih omrežjih, zagotoviti ustrezen pregon in kaznovanje storilcev ter okrepiti odziv organov kazenskega pregona.

"Drži, da sta medijska svoboda in svoboda govora temelja demokracije, a to še zdaleč ne pomeni, da sta neomejeni."

(Marjan Šarec, premier RS)

Odziv predsednika vlade Marjana Šarca na oglaševanje podjetij v medijih, ki širijo sovražne vsebine, spodaj v celoti.

Zlasti na družabnih omrežjih se je pred časom vnela razprava o spornosti oglaševanja (delno ali večinsko) državnih podjetij v medijih, ki širijo sovražne vsebine. Tudi v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije smo nedavno prejeli kar nekaj pozivov, naj se do tega javno opredelimo.

Vedno sem in bom zagovarjal samostojnost in neodvisnost delovanja podjetij. Razumem, da si prizadevate za tržno uspešnost in konkurenčnost. Razumem tudi, da stremite k doseganju poslovnih ciljev ter da vaši oddelki za trženje, ki so osredotočeni na učinkovitost, skušajo doseči čim širši krog ciljnih skupin.

Pa vendar je ob široki paleti načinov in poti oglaševanja ter zlasti ob dejstvu, da se predstavljate kot »družbeno odgovorna« podjetja, zavezana svojim »etičnim kodeksom«, na mestu razmislek, kakšno je sporočilo vašega oglaševanja v medijih, ki se od nestrpnosti in sovražnega govora ne ogradijo in ju ne obsodijo, pač pa – nasprotno – celo širijo ali pri tem pomagajo.

Drži, da sta medijska svoboda in svoboda govora temelja demokracije, a to še zdaleč ne pomeni, da sta neomejeni. Zato je v teh časih neizprosne tekmovalnosti in pehanja za dobički naša skupna naloga, celo odgovornost, da tudi prek oglaševanja ustvarjamo tako ozračje srčnosti in strpnosti kot tudi sprejemanja ranljivih, drugačnih in drugače mislečih.

Želim opozoriti, da sovražne vsebine, med katerimi velja izpostaviti najmanj homofobijo in rasizem, zastrupljajo družbo, vanjo vnašajo razdor in le spodjedajo že tako krhka strpnost in sožitje. Meja dopustnega, že zdaj pogosto zabrisana, tako še bolj bledi. Res hočemo, da sprejemljivo postane prav vse?

Morda se do vsebin, ob katerih se pojavljajo vaši oglasi, ne želite opredeljevati. A to je napačen odnos, kajti bralci vaše ravnanje lahko razumejo tudi kot aktivno podporo zapisanemu. Še več, sovražnim vsebinam dajete legitimnost. To, verjamem, ni vaš namen. A vaše oglaševanje je moč razumeti tudi tako.

Glede na vse zapisano vas na koncu še enkrat pozivam k razmisleku: ali želja po dobičku res upravičuje strpnost do nestrpnosti.