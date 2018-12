Delavci na današnjem shodu zahtevajo, da se spoštuje njihovo delo

Na Dimičevi v Ljubljani protest za višje plače

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam in njihovi podporniki danes na javnem shodu na Dimičevi ulici v Ljubljani protestirajo za višje plače. "Predlog Zakona o minimalni plači, ki je bil vložen v Državni zbor, je odprl ne samo vprašanje ustrezne minimalne plače, temveč pokazal na vse razsežnosti prenizkih plač delavcev in delavk v zasebnem sektorju," so zapisali organizatorji.

