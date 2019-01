Kakšen človek za politični boj izpostavlja dijake?

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala naslovila poslansko vprašanje v zvezi z "nedopustno politično indoktrinacijo na Gimnaziji Bežigrad"

Anja Bah Žibert, poslanka SDS

Ob obletnici plebiscita so se samostojnosti slovenske države poklonili tudi dijaki ljubljanske Gimnazije Bežigrad in pripravili več skečev, v katerih so nastavili ogledalo družbi. Še posebej je izstopal skeč, v katerem pisatelj Ivan Cankar z materjo razpravlja o političnih preferencah. Že dan po proslavi je Nova24TV objavila anonimko, ki naj bi jo bil spisal eden od ogorčenih dijakov, v njej pa je vodstvo gimnazije in avtorje programa obtožil blatenja stranke SDS in agitiranja za Levico."Dopisa, s katerim so mahali na Nova24TV, vsekakor ni napisal kateri izmed naših dijakov, temveč je manipulacija," je za Mladino povedal profesor filozofije na tej gimnaziji Jani Kovačič, ki je prepričan, da so anonimko sestavili zunaj šolskih zidov in jo nato podtaknili namišljenemu dijaku.

Domnevni učenec je v anonimki je izpostavil, da ga je v skeču zmotilo to, da je bil Ivan razočaran, ker njegova mama ni volila Levice. Anonimni pisec je nato dodal, da Cankar kot "zavedni Slovenec" nikoli ne bi podpiral idej Levice. Še bolj pa je anonimneža zmotilo to, da naj bi se njegovi domnevni sošolci spravili na stranko SDS, ko naj bi njene volivce označili za manjšino, ki želi vladati večini. Tisti, ki je napisal anonimko, se očitno ni zavedal, da piše o odrski predstavi in ne o političnem soočenju na nacionalni televiziji.

Kovačič je za današnjo Mladino pojasnil, da gre v anonimki za grobo potvarjanje dejstev, saj je Cankar v skeču spraševal mater, katero stranko je volila na letošnjih državnozborskih volitvah, ona pa mu je odgovorila, da tisto, ki je zmagala. Pri tem jo je pisateljev lik pokaral, da je hitro pozabila na svoja načela, saj je vsa leta podpirala levo politično opcijo.

Cankar je sicer resnično bil levičar, o čemer se je razpisal leta 1913 v eseju Kako sem postal socialist. To je dejstvo. Nekaj povsem drugega pa je nedopusten pritisk na gimnazijce, ki si ga je privoščila poslanka SDS.

"Mladi so se delali norca iz avtoritet, kar je tudi prav. Med isto predstavo so zbadali tudi našo gimnazijo in nas, učitelje, pa jim seveda tega nihče ne zameri. Brez dvoma pa skrajna desnica ne premore takšne strpnosti in napada vsakogar, ki SDS omenja še kako drugače kot svetlo zvezdo vodnico zablodelega naroda," pravi Kovačič.

Jani Kovačič, profesor

Poslanko SDS namreč zanima, ali je Pikalo seznanjen z omenjeno predstavo, ali je glede tega zahteval in prejel kakšna pojasnila z omenjene gimnazije, kako komentira "ideološki poseg oziroma politično indoktrinacijo v šolskih prostorih", kakšno sporočilo dajejo po Pikalovem mnenju z na ta način pripravljeno predstavo zaposleni v vzgoji in izobraževanju dijakom in dijakinjam, ali je minister srednjim šolam izdal kakšno okrožnico v zvezi s proslavami in šolskimi predstavami, ki naj jih prirejajo ob državnih praznikih in kakšna so sicer Pikalova priporočila srednjim šolam glede proslav in obeležitev praznikov v šolskih prostorih.

Pismo poslanke za šolskega ministra na spletni strani stranke SDS

© SDS.si

Glede na poskus pritiska Anje Bah Žibert na eno od boljših gimnazij v državi, se zdi kot da bi živeli v nekih drugih časih in krajih, kjer mladim ni dovoljeno razmišljati s svojo glavo. Če odmislimo, da gre v zapisu poslanke obenem tudi za poskus posega v umetniško svobodo.

Mi svobodno odločanje dijakov in dijakinj Gimnazije Bežigrad podpiramo in upamo, da jim bo znal ob strani stati tudi šolski minister. Konec koncev je to njegova naloga.

Obenem pa se je potrebno vprašati, kakšen človek za politični boj izpostavlja dijake ...

