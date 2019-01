"Ni mi bilo lahko v devetdesetih letih, moral sem menjati sedem različnih služb"

IZJAVA DNEVA: Milan Zver, podpredsednik SDS in evropski poslanec

Preganjani Milan Zver

© Miha Fras

Podpredsednik stranke SDS in evropski poslanec Milan Zver je v intervjuju za strankarski tednik Demokracija izjavil sledeče: "Ni mi bilo lahko v devetdesetih letih, moral sem menjati sedem različnih služb. Ovirali so me na vsakem koraku, najprej zato, ker sem delal za Jožeta Pučnika, nato pa za Janeza Janšo. Potem pa mi danes kdo očita, da sem podtaknjen."