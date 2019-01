Je Žiga Turk SDS zamenjal za NSi?

Nekdanji Janšev superminister naj bi za evropskega poslanca kandidiral na listi Toninove NSi

Žiga Turk se vedno bolj oddaljuje od stranke SDS in približuje NSi

© Borut Krajnc

Po poročanju spletnega Reporterja, ki se sklicuje na zanesljive vire, naj bi eden od nekdanjih vodilnih kadrov Janeza Janše (med drugim je bil tudi njegov superminister) Žiga Turk za evropskega poslanca kandidiral na listi stranke NSi. Iz vodsta Janševe SDS je sicer izstopil že pred nekaj leti, še vedno pa je ostal njen član. V tem času naj bi se politično zbližal s stranko NSi (ali je te dni dokončno izstopil iz stranke SDS in se tudi uradno priključil NSi, ni znano), ki jo je prej vodila Ljudmila Novak, nato pa je njeno vodenje prevzel Matej Tonin. Sicer pa je izvršilni odbor NSi na seji potrdil vseh osem kandidatov za evropski parlament. Poleg pričakovanih Lojzeta Peterleta, Ljudmile Novak in Jožefa Horvat, bodo na listi stranke nastopili tudi poslanka Iva Dimic, članica podmladka Katja Berk Bevc in uslužbenka EU Mojca Erjavec.

Dve mesti pa so v NSi rezervirali za predstavnika civilne družbe. Po Reporterjevih informacijah naj bi to bila Žiga Turk in Franci Demšar, nekdanji minister v vladi Janeza Drnovška, v kateri je bil podpredsednik Marjan Podobnik.

Turk sodeluje tudi v skupini desnih intelektualcev Katedrala svobode, ki želi ustvariti desno-sredinsko politično stranko.