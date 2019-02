Tudi Zveza borcev obsoja grožnje z vojaškim posredovanjem v Venezueli

V Zvezi borcev za vrednote NOB so se odzvali na zavzemanje ZDA in držav zaveznic za grobo zamenjavo oblasti v Venezueli

Grb ZZB NOB Slovenije

© ZZB NOB

"Mir, demokracija, nacionalna suverenost sodijo med temeljne vrednote Združenja zveze borcev za vrednote NOB. Na tej osnovi pozivamo k spoštovanju Listine OZN, ki ne dopušča zunanjega vmešavanja v zadeve katere koli nacionalne države," so danes zapisali v Zvezi borcev za vrednote NOB in dodali, da že grožnje z vojaškim posredovanjem in drugimi načini za zamenjavo politične oblasti v Venezueli predstavljajo grobo kršenje Listine OZN.

"Resnično slabe razmere za življenje in delo večine državljanov Venezuele v veliki meri izhajajo iz nezakonitih mednarodnih sankcij proti Venezueli, ki imajo v posamezni primerih značilnosti obleganja, kar je v nasprotju z mednarodnimi konvencijami."

(ZZB NOB)

V ZZB NOB pozivajo k dialogu in pogajanjem ter poudarjajo, da resnično slabe razmere za življenje in delo večine državljanov Venezuele v veliki meri izhajajo iz nezakonitih mednarodnih sankcij proti Venezueli, ki imajo v posamezni primerih značilnosti obleganja, kar je v nasprotju z mednarodnimi konvencijami.

Več o tej tematiki v članku Darje Kocbek z naslovom Rešitev za Venezuelo je dialog, ne prevrat.