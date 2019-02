Staš Zgonik | foto: Borut Krajnc

Dr. Janez Posedi, direktor Uprave za varno hrano: Meso iz sporne klavnice je prišlo k slovenskim potrošnikom ...

Prejšnji teden je poljska komercialna televizija TVN24 predvajala prispevek svoje raziskovalne novinarske ekipe, ob katerem se je zmrazil večji del Evrope. Novinar, ki je konec lanskega leta tri tedne pod krinko delal v klavnici v bližini Varšave, je namreč posnel nočno klanje bolnih živali, ki niso mogle niti stati na nogah. Veterinar, ki bi moral biti po pravilih ves čas navzoč, pa je zjutraj le podpisal papirje, češ da so bile živali neoporečne, meso pa primerno za prodajo.

Poljska je velika izvoznica govedine. V Sloveniji tamkajšnje meso v velikih količinah konča predvsem v kuhinjah javnih zavodov, kot so vrtci, šole in bolnišnice. Meso iz razsekovalnice, kamor so poslali meso iz sporne klavnice, je potovalo v več evropskih držav. Še vedno obstaja možnost, da je v obliki mesnih pripravkov za kebab doseglo tudi Slovenijo. Ker se praksa nočnega klanja bolnih živali zagotovo ni začela šele ob navzočnosti novinarja, bomo težko z gotovostjo izvedeli, koliko časa smo morda tudi k nam dobivali izdelke, ki so vsebovali sporno meso, in o kakšnih količinah govorimo. Ko ravnanje v prehranski verigi prestopi mejo kriminala, opozarja dr. Janez Posedi, namreč uradni sistemski nadzor ne more pomagati.

Posedi, po izobrazbi veterinar, Upravo za varno hrano, ki pod eno streho združuje praktično vse službe, ki se pri nas ukvarjajo z nadzorom prehranske verige, vodi že skoraj štiri leta. Prepričan je, da se v Sloveniji kaj takega ne more dogajati.

Kdaj ste nazadnje jedli kebab?