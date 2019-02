Alessandra Mussolini ne skriva, da občuduje svojega dedka

Vnukinja italijanskega fašističnega vodje je že lani zagrozila, da bo vsakogar, ki na družbenih omrežjih objavi »žaljivo« besedilo ali fotografijo o Benitu Mussoliniju, prijavila organom pregona

Dedek in vnukinja: Benito in Alessandra Mussolini. Prvi je bil fašistični diktator in vojni zločinec, druga pa je poslanka v Evropskem parlamentu, ki je prav tako svojo politično kariero začela v neofašistični stranki

Alessandra Mussolini, vnukinja vojnega zločinca in italijanskega fašističnega voditelja Benita Mussolinija, ki je v Evropskem parlamentu protestirala ob govoru slovenskega poslanca Igorja Šoltesa , se od svojega dedka se ne distancira. Lani je zagrozila, da bo vsakogar, ki na družbenih omrežjih objavi »žaljivo« besedilo ali fotografijo o njem, prijavila organom pregona.

Alessandra Mussolini v Italiji redno gostuje v različnih pogovornih televizijskih oddajah. Pred leti je v eni izmed njih pokazala fotografijo svojega dedka in vprašala: »Bom zaradi tega kaznovana? Zakaj ni treba v zapor tistim, ki ropajo, posiljujejo in delajo druga kazniva dejanja?« Sama pa sicer rada ostro napada muslimane, priseljence, LGBT+ populacijo in še marsikatere druge družbene skupine.

Leta 2006 je denimo istospolno usmerjeni osebi zabrusila, da je bolje biti fašist kot p***r. Leta 2007 je v Evropskem parlamentu dejala, da so vsi Romuni, ki živijo v Italiji, kriminalci in jih je treba vse zaradi tega izgnati iz Italije. Leta 2012 so jo med parlamentarno razpravo v Rimu ujeli pri podpisovanju fotografij dedka Benita Mussolinija.

Alessandra Mussolini se lahko le svojemu priimku zahvali, da je lahko v 90. letih prejšnjega stoletja vstopila v politiko pri neofašistih. Kot igralka se umetniško nikoli ni mogla približati svoji slavni teti Sofiji Loren, več pozornosti je požela z golimi fotografijami in naslovnico revije Playboy.

Poslanka Evropskega parlamenta je že drugi mandat. Leta 2014 je bila izvoljena na listi stranke nekdanjega predsednika italijanske vlade Silvia Berlusconija Naprej Italija. Lani je iz te stranke, katere članica je bila od leta 2013, izstopila, v Evropskem parlamentu pa je ostala članica največje politične skupine desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP). Iz Berlusconijeve stranke je izstopila, ker ta ni podprla sedanje vlade pod vodstvom Giuseppeja Conteja in se pred odločitvijo o tem ni posvetovala s člani, je Alessandra Mussolini navedla v odstopnem pismu. Pravi še, da Berlusconijeva stranka nima jasne smeri, zato ima težave z verodostojnostjo. Zdaj hvali skrajnodesničarsko stranko Severna liga in njenega predsednika italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija. Lani poleti je sicer trdila, da se tej stranki ne bo pridružila, a je že jeseni nato spremenila svoje mnenje in napovedovala pridružitev.

Preden se je pridružila Berlusconiju, je bila članica neofašistične stranke Movimento Sociale Italiano (MSI), nato pa članica njene naslednice Alleanza Nazionale (AN). Potem ko ji z lastno listo ni uspelo na županskih volitvah v Rimu, se je pridružila Berlusconiju.

Leta 2015 je zanetila spor med poslankami Berlusconijeve stranke. Poslanki v italijanskem parlamentu v Rimu Nunziji De Girolamo zabrusila: »Nimam pojma, kako si postala poslanka. Še več: vem, pa ne povem …«. Novinarka Constanze Reuscher je v die Welt po tem incidentu napisala, da je to izjavila prav Alessandra Mussolini, ki se lahko le svojemu priimku zahvali, da je lahko v 90. letih prejšnjega stoletja vstopila v politiko pri neofašistih. Kot igralka se umetniško nikoli ni mogla približati svoji slavni teti Sofiji Loren. Več pozornosti je požela z golimi fotografijami in naslovnico revije Playboy.

