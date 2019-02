Se bo Salvini odzval vabilu, da obišče nekdanje italijansko koncentracijsko taborišče na Rabu?

Podmladka slovenskih in hrvaških socialdemokratov sta italijanskemu notranjemu ministru Salviniju poslala skupno vabilo, da obišče nekdanje italijansko koncentracijsko taborišče Kampor na Rabu

Italijanski notranji minister in vodja Lige Matteo Salvini med prireditvijo pri bazoviški fojbi. V polemiki po prireditvi je med drugim dejal, da je bila edina krivda žrtev ta, »da so bili Italijani, kdor zanika, dvakrat ubije. Mi ne pozabimo.«

© Profimedia / arhiv Mladine

Podmladka slovenskih in hrvaških socialdemokratov SD in SDP sta italijanskemu notranjemu ministru in podpredsedniku vlade Matteu Salviniju poslala skupno vabilo za obisk nekdanjega italijanskega koncentracijskega taborišča Kampor na Rabu. Podpisana predsednik Mladega foruma SD Andrej Omerzel in predsednica Foruma mladih SDP Biljana Gaća sta v pismu med drugim zapisala, da vabilo pošiljata v luči Salvinijevega nerazumevanja slovenskega protesta in polpretekle zgodovine naše države, ki je krvavela pod diktaturo fašizma, zato upata, da bosta s to potezo uspela Salviniju pomagati razumeti.

Kako so fojbe postale opravičilo za napade na slovensko manjšino in Slovence, si preberite v članku Jureta Trampuša, pismo podmladka slovenskih in hrvaških socialdemokratov pa spodaj objavljamo v celoti.

Spoštovani minister Matteo Salvini!

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je pred enim tednom na slovesnosti v Bazovici pri Trstu ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb iz Istre, Reke in Dalmacije izjavil, da »naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija«. Sledilo je opravičilo predsednika Evropskega parlamenta, v katerem se za izjavo ne opravičuje, ampak upravičuje rabo svojih besed, kar je za nas nedopustno. Ozemeljske težnje najvišjih funkcionarjev evropske in italijanske politike v 21. stoletju so zavržne, nevarne in obsojanja vredne.

Pretekli teden ste na italijanski televiziji izrazili nerazumevanje slovenskega protesta. Izjavili ste tudi, da ne verjamete, da je otrok, ki ga je ubila nacistična roka, drugačen od otroka, ki ga je ubila roka komunista.

V luči vašega nerazumevanja slovenskega protesta in polpretekle zgodovine naše države, ki je krvavela pod diktaturo fašizma, vas vljudno vabimo v bivšo italijansko koncentracijsko taborišče Kampor na Rabu, kjer je pod italijanskim fašističnim terorjem izgubilo življenje več tisoč ljudi, med katerimi je bilo tudi več deset otrok. Skupaj z našimi hrvaškimi kolegi iz sestrske organizacije vam bomo poskušali spremeniti vaše razumevanje našega protesta.

SF/SN!

S spoštovanjem,

Andrej Omerzel, predsednik Mladega foruma SD

Biljana Gaća, predsednica Foruma mladih SDP