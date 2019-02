Bobovnik: Če kaj znam, znam zastavljati vprašanja

Nekdanji voditelj Odmevov je z javne TV Slovenija presedlal na komercialni Planet TV, kjer bo vodil razvedrilni kviz Milijonar

Slavko Bobovnik in Rosvita Pesek lani decembra v njegovih zadnjih Odmevih na TV Slovenija

© RTVSLO

Licenčni TV kviz Milijonar, ki se je v Sloveniji pred leti predvajal tudi pod imenom Lepo je biti milijonar, je že 20 let na sporedu televizijskih hiš po vsem svetu. Na naše male zaslone se vrača 4. marca, in sicer na komercialno televizijo Planet. Format petnajstih vprašanj, na katera morajo tekmovalci pravilno odgovoriti na poti do denarnih nagrad, ostaja nespremenjen. Novost pa je, da bo tekmovalke in tekmovalce pri tem vodil pred kratkim upokojeni televizijski voditelj, ki je še nedavno vodil informativno oddajo Odmevi na nacionalni televiziji.

"Če kaj znam, znam zastavljati vprašanja," je povedal Bobovnik, ki je lani pred kamerami poskrbel za kar nekaj cvetk. Denimo decembra, ko je v Odmevih gostil Luko Mesca, koordinatorja Levice, in sta govorila o fašizmu in fašistih. Bobovnik je Mesca izzval tako, da je povedal: »Ko je Luka Mesec nekomu pripisal, da je fašist, in mu pri tem pripisal celo delo, ki ga ne opravlja, je bila to provokacija ali zmota?« Mesec je odgovoril, da je bila to provokacija, a da za njo stoji in jo je pripravljen braniti tudi na sodišču. »Če nekdo razločuje ljudi na bolj in manj vredne na podlagi barve kože, spola, rase, če izpodbija osnovno listino, na kateri je oblikovana povojna družba, deklaracijo o človekovih pravicah, ki izhaja iz tega, da smo vsi ob rojstvu ne glede na spol, raso enaki, če nekdo tako eksplicitno in s tako vehemenco kot gospod Brščič to počne, to napada, kako bi ga pa vi poimenovali?« je voditelja vprašal Mesec. »Meni se oznaka fašist v letu 2018 ne zdi primerna skoraj za nikogar,« je zadevo brez odgovora zaključil Bobovnik.

"V prejšnji službi sem zastavljal vprašanja, skupaj se je nabralo nekaj tisoč vprašanih, in v Milijonarju bom spraševal. So pa seveda tudi bistvene razlike. Moji dosedanji sogovorniki so se velikokrat trudili pokazati svojo resnico, ne glede na to, kaj so si gledalci mislili o njej, za vprašanja v Milijonarju pa bo veljala le ena resnica. Tu izmikanj, prilagajanj, skrivalnic ali potvarjanj ni," so Bobovnikove besede povzeli na Planet TV.

"Gospa, vi znate voditi veliko podjetje, ne znate pa skuhati žgancev. Zakaj? Nimate volje, ali nimate časa, ali vsaj tako dobrih ne znate skuhati, kot jih je znala skuhati vaša mama?"

(Izjava Slavka Bobovnika, ki je bila nominirana za seksistično izjavo leta)

Bobovnik je bil tudi med nominiranci za seksistično izjavo leta 2017, ki jo podeljujeta kolektiv Rdeče zore in uredništvo portala Spol.si, in sicer za izjavo: "Gospa, vi znate voditi veliko podjetje, ne znate pa skuhati žgancev. Zakaj? Nimate volje, ali nimate časa, ali vsaj tako dobrih ne znate skuhati, kot jih je znala skuhati vaša mama?" Komisija je odločitev, da jo uvrsti v izbor, utemeljila, da Bobovnik v studiu oddaje Odmevi gostil menedžerja in menedžerko, ki sta prejela nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne dosežke. Pri tem pa je le sogovornici dr. Mariani Karli Rebernik zastavljal vprašanja o družini in gospodinjstvu, medtem ko sogovornika s takšnimi temami ni naslavljal. "Voditelj je med drugim izjavo sogovornice, da več časa preživi s kolektivom kot družino, komentiral z oceno: »To pa ni lepo!« Bobovnik je tako z vprašanji skušal uspešni ženski vzbuditi občutke krivde, ker naj ne bi ustrezno skrbela za družino, medtem ko je uspešnega moškega odvezal te odgovornosti. S tem je deloval diskriminatorno, saj je ženske izrival iz javnega prostora, nenazadnje pa je utrjeval tudi lastne privilegije, ki mu jih zagotavlja identiteta starejšega moškega srednjega razreda," so utemeljili v komisiji, ki je izbirala nominirance. A Bobovniku je "nagrado" za seksistično izjavo leta vzel Boštjan M. Zupančič, nekdanji ustavni sodnik, sodnik na ESČP, po novem pa tudi kandidat za evroposlanca na listi francoske politične stranke UPR.