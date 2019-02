Na nacionalko se z novo oddajo vrača tudi Jonas

Na TV Slovenija prihaja oddaja Kaj dogaja? z Jonasom Žnidaršičem, ki bo na sporedu ob sobotah zvečer, prvič že 9. marca

Logotip oddaje

© RTVSLO

Na TV Slovenija se je v teh dneh nanizalo kar nekaj povsem novih oddaj (denimo Zadnja beseda! in Joker). Komercialna konkurenca prav tako ne počiva, saj je nacionalki prevzela (sicer upokojenega) nekdanjega voditelja Odmevov Slavka Bobovnika, ki bo na Planet TV vodil kviz Milijonar, kar je presenetilo marsikaterega gledalca in gledalko. Presenečeni pa boste morda tudi nad novico, da se na nacionalno televizijo vrača Jonas Žnidaršič, ki bo ob sobotah vodil oddajo Kaj dogaja?. Začel bo že 9. marca ob 21.20. Kot je mogoče razbrati iz sporočila za javnost gre za nekakšno satirično oddajo.

Oddaja Kaj dogaja? naj bi bila sestavljena iz pregleda aktualnih dogodkov, tako s področja politike, kot tudi s področja športa, kulture in zabave. Kot reporterja s terena bosta nastopala Gašper Bergant, ki bo pokrival domače teme, in Admir Baltić, ki se bo odpravil »na tuje«.

"Imitatorji bodo tedensko pripravljali tudi nadsinhronizacije, rubrika Zvezdne steze pa bo posvečena slavnim in v njej se bo vsako soboto skrivalo presenečenje, tudi za Jonasa. Za češnjo na vrhu torte pa bo poskrbel Tilen Artač, ki bo vsako oddajo zaključil z zabavno priredbo slovenske skladbe," so o oddaji zapisali na nacionalki.

"Če se bo vsaj kdo ob našem štosu zamislil, bo naloga opravljena."

(Jonas Žnidaršič)

"Zelo sem vesel, da se vračam na RTV Slovenija z novo oddajo. Pogrešal sem že televizijske kamere in gledalce vabim, da si ogledajo našo prvo oddajo, ki bo od vseh najbolj zanimiva, ker smo na začetku še na trhlih nogah in se zna zgoditi marsikaj nepredvidljivega. Obljubljamo smeh, obljubljamo premislek. Zastavljali bomo vprašanja, na katere boste odgovore morali poiskati sami. Če se bo vsaj kdo ob našem štosu zamislil, bo naloga opravljena," pa je povedal Jonas Žnidaršič.

Glavni scenarist oddaja Kaj dogaja?, Igor Bračič (Slon in sadež) pa pravi takšne oddaje pri nas še nismo imeli in da je že to ogromen napredek. No, bomo videli. Nedvomno jo bo pod drobnogled vzela tudi naša TV kolumnistka Stanka Prodnik.