Strehovcu ne bodo sodili

Tožilstvo je umaknilo obtožni predlog zoper visokega cerkvenega predstavnika Tadeja Strehovca, ki so mu sodili zaradi domnevnega sovražnega govora na portalu 24kul.si

Tadej Strehovec se je izmazal

© Borut Krajnc

Tožilstvo je umaknilo obtožni predlog zoper visokega cerkvenega predstavnika Tadeja Strehovca, ki so mu sodili zaradi domnevnega sovražnega govora, poroča časnik Dnevnik. Strehovec je na sojenju povedal, da sicer ve, kdo je objavil sporni članek, a da njegovega imena ne bo izdal. Izvedenec na področju računalniške stroke Miran Ulbin je povedal, da iz podatkov, ki jih je lahko pridobil, ni mogoče identificirati, ali je Strehovec avtor spornega članka. Prav tako iz podatkov ni mogoče določiti, katere konkretne osebe so sodelovale pri kreiranju tega članka. Strehovec je na sojenju trdil, da se je članek na spletni strani pojavil brez njegove vednosti. Ker ni odgovorni urednik spletne strani (tožilstvo je sicer trdilo, da v resnici po vsebini svojega dela je odgovorni urednik, le da tega noče priznati), mu za objave tudi ni treba vedeti.

Prek skupnega gesla, ki je sicer povezano tudi s Strehovčevim naslovom na gmailu (kar pa, kar se tiče računalniške stroke, ni zadosten dokaz) je namreč do objave lahko dostopalo več oseb. Tožilstvo je zato na koncu obtožni predlog umaknilo, so še zapisali v Dnevniku.

Kot so zapisali pri omenjenem časniku, je tožilka sicer dejala, da ji je žal oseb, proti katerim je bil uperjen sporni članek in opozorila, da Strehovec kot direktor Zavoda Kul, ki je lastnik spletnih strani, ni hotel sodelovati pri razkritju dejanskega avtorja. Strehovec pa je povedal, da je pomirjen in da se bodo zdaj »posvetili zaščiti nerojenih otrok«.

Strehovcu so sodili zaradi članka z naslovom Seznam članov abortivnega lobija, podpisanega s psevdonimom, ki je bil leta 2016 objavljen na spletnem portalu 24kul.si. Tega izdaja zavod, katerega lastnik oziroma direktor je, v članku pa so na nedopusten način pisali o zagovornikih pravice žensk do svobodnega odločanja o rojstvu otrok.

Sporni članek, ki ga je Strehovec branil, je med drugim označbo »abortivni lobi« pospremil s sliko, na kateri je ob nosečniški trebuh pritisnjena pištola. Obtožni predlog je Strehovca bremenil, da je odobril objavo spornega članka, v katerem so bili podpisniki »žaljivo in posmehljivo označeni kot člani slovenskega abortivnega lobija, ki je odgovoren za splav 350.000 žensk«. Tožilstvo je Strehovca preganjalo zaradi domnevnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, Strehovec pa se je skliceval na svobodo govora, vatikanski sporazum in Boštjana M. Zupančiča.

