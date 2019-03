Napadeni: Strehovčevo nesodelovanje je tiho priznanje, da so zapisi na 24kul.si zelo sporni

Napadeni v zapisu portala 24kul.si so podali javno izjavo, saj je tožilstvo umaknilo obtožni predlog zoper visokega cerkvenega predstavnika Tadeja Strehovca, ki so mu sodili zaradi domnevnega sovražnega govora

Tadej Strehovec, duhovnik in direktor zavoda, ki izdaja tudi konzervativno spletno stran 24kul.si

© arhiv Mladine

Državno tožilstvo je 4. marca umaknilo obtožnico zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti zoper direktorja zavoda Kul.si in lastnika spletnega portala 24kul Tadeja Strehovca. Napadeni v zapisu so zato podali javno izjavo, saj je Strehovec v obrambo navajal tehnične razloge in ni hotel imenovati storilca, čeprav je izrecno povedal, da zanj ve. "Sodišče tako ne bo moglo presojati, ali so neresnični, zaničevalni, žaljivi in razčlovečujoči zapisi na Strehovčevem portalu o zagovornicah_kih ustavnih pravic do svobodnega odločanja o rojstvu otrok razpihovanje sovraštva ali ne," so v javnem pismu zapisali Eva Gračanin, Katja Sešek, Tiva Vlaj, Tanja Rener, Mojca Kovač Šebart, Tina Mahkota, Ana M. Sobočan, Jasna Mažgon, Linn Julian Koletnik, Mateja Vilfan, Marjeta Mencin Čeplak, Mitja Blažič, Andreja Hočevar, Tova Per Peterka in Heidi Pungartnik.

"Oškodovanke_ci menimo, da je zatekanje lastnika spletnega portala 24kul v taktično obrambo s tehničnimi razlogi in nesodelovanjem, ki ga resda lahko osvobodi kazenske odgovornosti, nikakor pa ne etične in družbene, v resnici tiho priznanje, da so zapisi na portalu njegovega zavoda dejansko zelo sporni."

"Oškodovanke_ci menimo, da je zatekanje lastnika spletnega portala 24kul v taktično obrambo s tehničnimi razlogi in nesodelovanjem, ki ga resda lahko osvobodi kazenske odgovornosti, nikakor pa ne etične in družbene, v resnici tiho priznanje, da so zapisi na portalu njegovega zavoda dejansko zelo sporni," so poudarili in izrazili skrb, da bo umik obtožnega predloga spodbudil dodatno netenje in razpihovanje sovraštva v družbi, "saj ga pri nas, tudi kadar je znano, kdo je omogočal njegovo širjenje, očitno ni mogoče niti procesirati, kaj šele sankcionirati".

"Pričakujemo, da se bo v družbi, ki o sebi verjame, da je demokratična in pravična, odnos posameznic_kov, predvsem pa institucij, do razpihovanja sovraštva kmalu pričel spreminjati. K temu bomo še naprej pripomogle_i z lastno aktivnostjo," so sklenili v javnem pismu.

