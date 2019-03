Napad na ljubljanske prostore LGBTQ+ organizacije

Neznani storilec je včeraj v okna Društva DIH (Enakopravni pod mavrico), nevladne organzacije za vprašanja LGBTQ+, vrgel kamen, ki je razbil steklo in priletel v notranje prostore. V pisarni sta bili v času napada dve osebi.

Razbito okno prostorov organizacije

© Društvo DIH

V okno prostorov Društva DIH (Enakopravni pod mavrico) je včeraj (v torek, 12. marca) okoli 18. ure neznani storilec z veliko silo vrgel kamen. Kamen je pristal v notranjosti pisarn, kosi stekla pa so se razleteli po prostoru. V tem času sta bili v prostoru dve osebi, ki v napadu nista bili poškodovani.

Društvo DIH je lani praznovalo 15. obletnico delovanja, umerjenega k podpori in vključevanju lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih, interspolnih, kvir, aseksualnih ter drugih oseb (LGBTIQA+), ki so sicer pogosto diskriminirane na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete.

"Na podlagi okoliščin lahko sklepamo, da je bil napad nameren in vnaprej načrtovan. Kamen je priletel v okno, na katerem je velika mavrična panelna zavesa, ki je simbol LGBTIQA+ skupnosti. V bližnji okolici prostorov ni kamenja takšnih velikosti, drugi poslovni prostori v okolici niso bili tarča poškodb ali napadov. Napad je bil očitno usmerjen proti Društvu DIH – Enakopravni pod mavrico kot enemu izmed predstavnikov LGBTIQA+ skupnosti," so zapisali v izjavi za javnost pri Društvu DIH.

Na policijsko upravo so kaznivo dejanje proti neznanemu storilcu tudi prijavili. Pristojne organe pa pozivajo, da pri obravnavi dejanja upoštevajo vse naštete okoliščine in primer vzamejo resno.

"Pri Društvo DIH tako kot pri drugih LGBTIQA+ organizacijah in organizacijah s področja človekovih pravic že vrsto let opozarjamo, da zavajajoče informacije in razpihovanje sovraštva spodbuja nestrpnost, ki se lahko manifestira tudi v fizičnih oblikah, kot je bil včerajšnji napad," so še zapisali.

Podpornike vabijo, da se jim jutri (v četrtek, 14. marca) med 15. in 17. uro pridružijo v prostorih društva na podporni aktivnosti ter tako izrazijo solidarnost.

Pred desetimi leti se je v Ljubljani zgodil do zdaj najokrutnejši napad na LGBTQ+ populacijo, ko je v nekdanjem Cafeju Open prišlo do poskusa požiga lokala in napada na gejevskega aktivista Mitjo Blažiča. Takrat, na dan polnoletnosti države, sta homofobno nasilje in sovražni govor dosegla vrhunec. Več o tem incidentu iz leta 2009 si lahko preberete v članku na tej spletni povezavi.

Vrhovno sodišče je kasneje sodbo proti napadalcem, ki so bili pravnomočno obsojeni zaradi napada, razveljavilo, ker se je postopek začel zaradi neupravičene hrambe sledi DNK. Na podlagi teh so jih namreč preiskovalci izsledili. Tožilstvo je zato od nadaljnjega pregona odstopilo.