Žižek proti Petersonu oziroma marksizem proti kapitalizmu

Slovenski filozof in kanadski psiholog bosta v debatnem dvoboju iskala odgovor na vprašanje, v katerem sistemu je človek najbolj srečen

Jordan Peterson vs. Slavoj Žižek, 19. april, Toronto

© arhiv Mladine

Če sodimo po odzivih na družabnih omrežjih, se zdi, da je dvoboj med slovenskim filozofom Slavojem Žižkom in kanadskim psihologom Jordanom Petersonom bolj pričakovan od vseh športnih tekem skupaj. Peterson je pred nekaj meseci v Ljubljani dejal, da bi se z veseljem spoprijel z Žižkom, če bo nekdo poskrbel za organizacijo. In tako smo dobili dan in kraj spopada - 19. april v Torontu. Sonyjev center, kjer bo potekala javna debata, sprejme več kot 3.000 obiskovalcev, vstopnice pa so že pošle, na voljo je le še nekaj najdražjih, za katere boste odšteli po več kot 600 evrov. Besedni "spektakel" dveh ideološko popolnoma različnih mislecev bodo v živo prenašali tudi prek spleta.

In kaj Žižka in Petersona pravzaprav tako zelo razlikuje? "Žižek se deklarira za marksista­ in ateista, je pa v zadnjem času večkrat branil krščanstvo in že prej presenetil s poznavanjem teologije. Čeprav levičar je za nekatere ekstremne levičarje Žižek konservativni evropski intelektualec, ki se tu in tam spogleduje z desničarsko idejo," je v Delu o mednarodno najvidnejšem slovenskem filozofu zapisala Jožica Grgič.

"Peterson je ikona desnice, označuje se za liberalca in z nekaterimi stališči za levičarja, in tudi on pravi, da ni veren, se pa veliko sklicuje na Biblijo, predvsem Staro zavezo. Objektivno o njem ni mogoče reči, da je trdi desničar, je konservativni liberalec, svoboda govora je zanj največja družbena pridobitev. Nima intelektualne širine, kakršno ima Žižek, to je širine klasičnega evropskega intelektualca. Ena od razlik je tudi, da se Peterson sklicuje na Junga, Žižek na Freuda," je v Delu še poudarila Jožica Grgič.

Peterson se sklicuje na Junga, Žižek na Freuda.

O Petersonu, mojstru polresnic, smo v Mladini lani veliko pisali. O tem, kdo je kanadski klinični psiholog, ki je postal vodilni glas globalne liberalno- konservativne »tihe večine«, si lahko preberete na tej spletni povezavi. Marjan Horvat je napisal tudi članek o tem, kako je bilo na Petersonovem predavanju v Ljubljani. Zakaj je bolj pridigar, kot učitelj, pa boste lahko prebrali v tem besedilu.

