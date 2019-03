Bo skrajno desno identitarno gibanje kmalu prepovedano?

Gibanje, ki širi nevarne ideologije in ekstremizem, v Avstriji ne bo tolerirano, pravi avstrijski kancler Sebastian Kurz

Po terorističnem napadu v Christchurchu na Novi Zelandiji 15. marca so avstrijske oblasti včeraj potrdile obstoj finančne povezave med napadalcem, ki je v napadu na mošeji ubil 50 ljudi, in Identitarnim gibanjem Avstrije. Gibanje je v začetku leta 2018 prejelo nakazilo v višini 1500 evrov donatorja, katerega ime se ujema z Avstralcem, obsojenim za teroristični napad. Avstrijska vlada po poročanju STA razmišlja o prepovedi skrajno desnega gibanja.

"V Avstriji ni tolerance za nevarne ideologije, ne glede na to, s katere strani prihajajo, za tako vrsto ekstremizma ne sme biti prostora v naši državi in naši družbi".

(Sebastian Kurz, avstrijski kancler)

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je danes poudaril, da v Avstriji "ni tolerance za nevarne ideologije, ne glede na to, s katere strani prihajajo," in da za tako vrsto ekstremizma "ne sme biti prostora v naši državi in naši družbi". Vodja ljudske stranke (ÖVP) je še poudaril, da je treba razčistiti morebitne nečiste posle v ozadju.

Avstrijska policija je v ponedeljek na domu Martina Sellnerja, vodja avstrijske veje Identitarnega gibanja, ki je nakazilo (s)prejel, opravila hišno preiskavo in potrdila obstoj suma sodelovanja v terorističnem združenju. Sellner zanika, da bi bil član teroristične organizacije ali da bi od Avstralca prejel karkoli drugega razen finančne donacije.

Identitarno gibanje se je leta 2003 oblikovalo v Franciji kot odgovor na ameriško različico alternativne desnice alt-right. Iz mladinskega gibanja pod okriljem francoskih nacionalistov Les Identitaires, Nove desnice, se je gibanje razširilo po Evropi in doseglo Avstrijo leta 2012, kjer naj bi bilo po ugotovitvah raziskovalcev tudi najbolj dejavno pri širjenju sovražnega govora in rasistične ideologije, še piše STA.

"Slovenija in Evropa potrebujeta pametno, sposobno, močno ter učinkovito alternativo družbenim eksperimentom, ki so našo družbo potisnili na rob preživetja. Borimo se za zdravo prihodnost svoje nacije!"

(Generacija identitete Slovenija)

Panevropsko gibanje, ki, kot sami pravijo, deluje po načelih identitarizma, med drugim od leta 2015 deluje proti nenadzorovanim množičnim migracijam in islamizaciji tudi v Sloveniji pod imenom Generacija identitete. Na svoji spletni strani so zapisali, da je podružnica nastala "z jasnim ciljem nepopustljive borbe za obstanek in ohranjanje naše kulture, naših tradicij ter našega načina življenja". "Slovenija in Evropa potrebujeta pametno, sposobno, močno ter učinkovito alternativo družbenim eksperimentom, ki so našo družbo potisnili na rob preživetja. Borimo se za zdravo prihodnost svoje nacije!," so še poudarili.

