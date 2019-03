Popravljena in prijazna naslovnica

Popravek žaljivih natolcevanj iz prejšnje številke

© Tomaž Lavrič

Vsled pisma madžarske veleposlanice v Sloveniji, ki nas je okarala (celotno pismo si lahko preberete na tej povezavi), da smo njenega ljubljenega vodjo grdo in zlobno upodobili na naslovnici prejšnje Mladine (klik za ogled), se je naš pohlevni karikaturist posul s pepelom in našega ljubega Viktorja ponovno narisal. Tokrat lepšega in bolj prijaznega. Naj živi ljubezen med Orbánom in Janšo!