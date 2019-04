Mussolinijeva vnukinja ponovno brani fašističnega diktatorja, tokrat je napadla hollywoodskega igralca

"Če se sprašujete, do česa privede fašizem, vprašajte Benita Mussolinija in njegovo ljubico Claretto," je na Twitterju zapisal igralec Jim Carrey. Alessandra Mussolini pa ga je nato označila za "prasca".

Ilustracija, ki jo je hollywoodski igralec Jim Carrey objavil na Twitterju, je ujela pozoronost evropske poslanke Alessandre Mussolini, skrajne desničarske in vnukinje fašističnega diktatorja Benita Mussolinija. Alessandra Mussolini se je še pred kratkim razburjala zaradi govora slovenskega evroposlanca Igorja Šoltesa. Video njenega protestiranja v Evropskem parlamentu je postal pravi viralni hit in sprožil plaz ogorčenja.

Pred kratkim pa je vnukinjo osrednjega italijanskega fašista zmotil tudi slavni igralec Jim Carrey, saj je na ilustraciji, ki jo je objavil na Twitterju, na kateri Benito Mussolini in njegova ljubica Clara Petacci, ki so ju italijanski partizani leta 1945 usmrtili in obesili na bencinski črpalki sredi Milana. Ob podobi je pripisal: "Če se sprašujete, do česa privede fašizem, vprašajte Benita Mussolinija in njegovo ljubico Claretto." Carreyjev tvit je všečkalo več kot 113.000 uporabnikov in ga delilo več kot 28.000 tviterašev.

Dosti manjši efekt je imel odziv Alessandre Mussolini, ki mu je na to javno odgovorila, da je "prasec". Na njen tvit se je nato odzval tudi politični komentator Evan O'Connell, ki ji je odpisal, da je Carreyja najbrž zamenjala s svojim morilskim dedkom. Alessandra mu ni ostala dolžna in je odpisala, da ga je morda zamešala z nekom iz njegove družine. O'Connell pa je na to odgovoril, da se je njegov stari oče boril proti takšnim, kot je bil Mussolini, zato da bi osvobodil Evropo. Vnukinja fašističnega diktatorja pa ga je nato cinično vprašala, ali za to želi aplavz.

Spletno debato, v katero so se vmešali številni uporabniki, je Alessandra Mussolini končala s stavkom, da so "ameriški protifašisti morda še bolj dolgočasni kot italijanski" in da jih je "v vsakem primeru lažje užaliti." Jim Carrey je sicer Kanadčan, Eva O'Connell pa ima sicer res dvojno državljanstvo (francosko in ameriško), a živi v Parizu.

