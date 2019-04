Društvo novinarjev: Madžarska vlada je v zadnjem desetletju kršila vsa načela medijske svobode

Na nedopusten pritisk madžarske vlade na tednik Mladina se je odzvalo tudi Društvo novinarjev Slovenije, ki pravi, da novinarji in mediji v Sloveniji nismo potencialna tarča oblastnih podrejanj

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) se pridružujejo uredništvu Mladine v ugotovitvah, da je diplomatska nota madžarske ambasade, v kateri se je ta opredelila do naslovnice Mladine 22. marca 2019 in od slovenskega zunanjega ministrstva celo pričakovala posege v uredniško avtonomijo medija, dokaz resnosti razmer v tako imenovani demokratični Evropi. "Da madžarsko veleposlaništvo označi naslovnico tednika Mladina za “politično neodgovorno” in pozove slovensko zunanje ministrstvo, naj “pomaga pri preprečevanju podobnih incidentov”, je ne le popolnoma nesprejemljiv, temveč skrajno nezaslišan izraz predstave o popolnem oblastnem nadzoru, discipliniranju in obvladovanju medijev," so pri DNS zapisali v sporočilu za javnost.

"Madžarska vlada je v zadnjem desetletju sistematično kršila vsa načela medijske svobode, ki je eden temeljev demokratične družbe, pomagala pri zapiranju neposlušnih medijev in z drugimi metodami pritiska kritične novinarje pregnala ali iz poklica ali na sam rob medijskega prostora."

"Gre za nedopustne pritiske, ki po načinu, retoriki in ostrini spominjajo na čase in družbenopolitične sisteme, ki naj bi jih države srednje in vzhodne Evrope pustile za seboj že pred 30 leti. Pismo madžarske veleposlanice je hkrati še en plastični prikaz, kako vlada uradno demokratične države, članice EU in Nata, vidi vlogo medijev v družbi. Madžarska vlada je v zadnjem desetletju sistematično kršila vsa načela medijske svobode, ki je eden temeljev demokratične družbe, pomagala pri zapiranju neposlušnih medijev in z drugimi metodami pritiska kritične novinarje pregnala ali iz poklica ali na sam rob medijskega prostora," so dodali.

Poudarjamo, da novinarji in mediji v Sloveniji nismo potencialna tarča oblastnih podrejanj. Prav nasprotno, delujemo avtonomno in svobodno ter skladno s profesionalnimi in etičnimi standardi in merili, ki so edino vodilo pri našem delu. Od države pričakujemo kvečjemu, da bo, kot je pravilno ravnala v primeru madžarske note, dosledno zagotavljala in ščitila medijsko svobodo in svobodo izražanja na sploh.

Več o omenjeni problematiki si lahko preberete v uvodniku urednika Mladine (Ogrožena suverenost Slovenije) in v naslovni temi (Madžarska je od slovenskega zunanjega ministrstva zahtevala pomoč pri sankcioniranju Mladine).