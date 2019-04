Ogrožena suverenost Slovenije

Ko je v ponedeljek, 25. marca, na uredništvo Mladine prispelo protestno pismo madžarske veleposlanice v Ljubljani Edit Szilágyiné Bátorfi, ki je Mladini očitala, da je naslovnica z upodobljenim madžarskim premierom »prestopila vse meje, je nezaslišana in obenem obžalovanja vredna«, smo bili na uredništvu malce presenečeni. »Protestiram proti načinu, na katerega ste upodobili predsednika Vlade Madžarske. Nezaslišano in nesprejemljivo je, da predsednika vlade države, ki je zaveznica Slovenije v EU in v Natu, enačite s pripadniki mračnih sil preteklosti!« Presenetil nas je namreč jezik, ki je spominjal na neki drug čas ter tako nazorno razkrival naravo madžarskih oblasti in tudi veleposlanice same. Pismo je bilo še en kamenček v mozaiku, ki tako jasno kaže, s kakšno politiko imamo opravka v sosednji državi in kaj se je zgodilo v državi Evropske unije, ki naj bi bila nekakšna zveza demokratičnosti. In pismo je bilo še en dokaz, kakšna sramota je, da Evropska ljudska stranka ni zbrala moči, da bi izključila Fidezs Victorja Orbána iz svojih vrst – o čemer je govorila naslovna tema, ki je razburila madžarsko politiko.

A ker je Mladina pokazala tudi na antisemitsko naravo aktualne madžarske vlade, smo stopili na žulj tej oblasti. Da so v Budimpešti resno besni na Mladinino zelo jasno stališče do Orbánovega režima, se je pokazalo nekaj dni kasneje, ko se je na Mladinino pisanje in naslovnico odzval kar Zoltán Kovács, tiskovni predstavnik madžarske vlade in Orbánov zaupnik, ki je sicer pristojen za nadzor medijev na Madžarskem in redno obračunava z redkimi preostalimi oporečniškimi novinarji.

Vendar pa se je v nadaljevanju izkazalo, da so stvari hujše.

Iz virov v slovenski diplomaciji smo namreč izvedeli, da je na dan, ko je uredništvo dobilo pismo Edit Szilágyiné Bátorfi, pismo prejela tudi vlada republike Slovenije. Verbalna nota, kot se to pismo imenuje v diplomatskem svetu, naslovljena na zunanje ministrstvo, ni bila ravno diplomatska, ampak nenavadno ostra, neverjetna, če uporabimo jezik novinarja Boruta Mekine. V njem je madžarska veleposlanica protestirala zaradi naslovnice tednika Mladina in v diplomatskem jeziku od slovenske vlade zahtevala, naj prepreči, da bi Mladina (ali pa kdo drug) še kdaj v prihodnosti upodobila madžarskega premiera na ta način. Od ministrstva smo seveda terjali pojasnilo in potrditev. Kot so nam odgovorili z ministrstva, so to noto dejansko prejeli. In nanjo tudi odgovorili: da ministrstvo dosledno spoštuje načelo svobode medijev in svobode izražanja ter ne posega v uredniško politiko posameznih slovenskih medijev, niti je ne ocenjuje. Odgovor ministrstva, ki ga vodi Miro Cerar, je tak, kot mora biti odgovor resne države. Hladen in ne dopušča nobene razprave.

Vendar pa nam ta razkrita diplomatska nota kaže, kako resne so razmere in s kom imamo dejansko opravka – ne samo mi, temveč celotna Evropa. Država, ki si drzne zahtevati od vlade druge države, naj ukrepa zoper novinarje, ki ji je to tako naravno, pomeni resno varnostno grožnjo celotni regiji. A to je le pika na i. To je namreč država, ki ne skriva, da poskuša s kapitalom in na vse druge načine poseči v avtonomijo slovenske države. Brez zadržkov je na primer posegla v slovenski politični prostor in si v evidentno podrejeno vlogo pridobila Slovensko demokratsko stranko Janeza Janše, ki že dalj časa ravna tako, da sledi madžarskim političnim interesom (če se je kdo kdaj spraševal, kako nastane kolaboracija, si lahko to ogleda zdaj v živo). Prek SDS – za velikimi besedami se vedno znova skriva finančna operacija – je madžarska država prišla do dela slovenskih medijev, ki so zdaj združeni v madžarsko državno propagandno podjetje. In seveda zastopajo madžarske interese in napadajo slovensko državo in njene institucije. Madžarska vlada tudi načrtno podeljuje državljanstvo prebivalcem Prekmurja, tam izvaja investicije, načrtno financira družbene dejavnosti. Vse pove naslednji podatek: dva milijona evrov je Madžarska namenila zgolj za gradnjo stadiona in delovanje nogometne akademije v Lendavi. Namen je jasen. Seveda je do Šarčeve vlade delala tudi vse, da bi prišla do izhoda na morje prek Luke Koper – prejšnja vlada ji je hitela pri tem streči. A primerov je še več: na 72. strani Mladine, v rubriki Dinamit, je objavljena fotografija veleposlanice Edit Szilágyiné Bátorfi, posneta na veleposlaništvu v Ljubljani. In kaj je na steni za njo? Zgodovinski zemljevid Velike Madžarske. Da, na njem je Prekmurje del Madžarske. Niti se ne trudijo skriti svojih teženj. Takega brezsramnega in revizionističnega bahanja predstavnice sosednje države ne bi v Evropi tolerirala nobena resna država.

Kot je zapisal Borut Mekina: Rubikon je prestopljen. A zaključimo z besedami drugega Mladininega kolumnista, Bogomirja Kovača: Varnostno ima v tem trenutku Slovenija največje težave s tremi državami: Hrvaško z njenimi vdori v Piranski zaliv, Italijo, katere politiki se spogledujejo z Istro, ter Madžarsko, ki sistematično vstopa v Prekmurje. Še dobro, da smo v Natu, bi kdo vzkliknil, da smo v vojaški aliansi, ki nas varuje pred morebitnimi tovrstnimi težnjami. A kaj, ko nas ogrožajo prav članice Nata.