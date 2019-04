Lahko noč, otroci!

ddimitrova / Pixabay

O tegobah slovenskih učencev smo slišali že ogromno zgodb, prav tako smo v praksi občutili, kako izobraževalni sistem deluje. V dobrobit otrok je nastala tudi peticija, ki želi radikalno spremeniti šolo. "Otroci so preobremenjeni," pravijo zagovorniki peticije!

Znanstvene raziskave pa nakazujejo, da bi lahko težave otrok izvirale iz pomanjkanja spanja. Prekratek spanec otroke (in odrasle) izpostavi številnim tveganjem. Neprespani otroci so podvrženi povečanemu tveganju za debelost, imajo težave s koncentracijo in probleme v šoli. Poveča se pojavnost depresivnega razpoloženja in zloraba drog ter alkohola.

Mednarodne smernice kažejo, da pričetek pouka med 7 in 8.30 ni primeren. V Sloveniji se pouk povečini začne ob 8.00, z zlorabo predure pa številni šolarji pričnejo šolo še dosti prej. Z zamikom pričetka pouka bi se počutje otrok izboljšalo, zadovoljni otroci pa bi dosegali (tudi) boljši učni uspeh. Verjetno pa se nad kasnejšim začetkom šole ne bi pritoževali niti odrasli!