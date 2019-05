Pro-life ali Za prisilo v rojevanje

TitiNicola / Wikimedia

Legalen abortus zadeva zdravje žensk, a večkrat pozabimo na učinke, ki jih ima tudi na širšo družbo. Poglabljanje revščine, rast črnega trga in večja smrtnost sledijo kriminalizaciji splava in za obče dobro bi se morali za zaščito temeljne človeške pravice brigati tudi tisti brez maternic.

Namesto tega z grozo spremljamo novice iz zahoda. V zvezni državi Georgia je guverner prejšnji teden dal zeleno luč prepovedi prekinitve nosečnosti po 6. tednu. V Alabami je senat v torek senat šel še korak naprej in prepovedal splav v vseh obdobjih nosečnosti, tudi v primerih posilstva. Državi tako postajata šesta in sedma zvezna država, ki sta od januarja letos omejili pravico do splava.

Pod pretvezo "svetosti življenja" in s taktiko personifikacije zarodkov spremljamo poskuse kontrole ženske. Ko zarodku rečemo "nerojen otrok", postane osebnost še pred rojstvom, kar upraviči debato o odvzemu ženskih pravic. Brez pravice do odločanja o svojem telesu pa ima ženska manj pravic od trupla.

