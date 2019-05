Zakaj begunci tavajo po slovenskih vaseh?

Vodstvo policije je 25. maja 2018 v tajnem navodilu policistom ukazalo, naj sistematično zavračajo prošnje beguncev za azil. Begunci so postali ilegalni prebežniki brez nadzora.

Begunec, ki ga je odnesla reka Kolpa in je obtičal na enem izmed otokov sredi reke. 1. maj 2019

Pred skoraj točno letom dni, 25. maja 2018, je tedanji generalni direktor policije Simon Velički izdal navodila o ravnanju z migranti, prosilci za azil. Celotnega besedila teh navodil javnost še vedno ne pozna. A bila so poslana vsem policijskim upravam, namenjena pa predvsem obmejnim policijskim postajam. Podatki kažejo, da odtlej le še manjšini »ilegalnih prebežnikov« uspe zaprositi za azil, čeprav so to pred tem praviloma storili vsi. Število ilegalnih prehodov meje pa je od maja lani očitno v porastu. Kako je to mogoče? Kaj se je zgodilo? Kaj piše v policijskih navodilih? Dejstvo je, da se je od njihove uveljavitve vse postavilo na glavo. In od takrat po slovenskih obmejnih vaseh tava vse več beguncev. Povezava med navodili države in ilegalnimi prehodi meje je jasna in nedvoumna.