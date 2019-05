Peticija za ukinitev oddaje Pričevalci

Na spletu poziv k ukinitvi oddaje na TV Slovenija avtorja Jožeta Možine, saj so v njej zastopani "izključno kolaboracionistični pogledi na drugo svetovno vojno"

Uvod v oddajo Pričevalci

© RTVSLO

Spletna peticija, ki jo najdete na tem naslovu, naslavlja člane programskega sveta RTV Slovenija, generalnega direktorja RTV Igorja Kadunca, direktorico TV Slovenija Natalijo Gorščak in odgovorno urednico informativnega programa Manico J. Ambrožič. Pod zahtevo je podpisano Združenje protifašistov in borcev za vrednote NOB Primorske, pozivajo pa, da po dolgih letih sistematičnega potvarjanja zgodovine nacionalna televizija ukine oddajo Pričevalci, "katere edini namen je blatenje slovenskega narodnoosvobodilnega boja".

"Ta oddaja ne upošteva niti najosnovnejših novinarskih standardov. Dejstev ne prikazuje celovito in jih ne osvetljuje z različnih zornih kotov. V njej so zastopani izključno kolaboracionistični pogledi na drugo svetovno vojno. Novinarstvo in zgodovina sta stroki, zato ju ni mogoče pustiti v rokah diletantov. Metoda, s katero starejšim ljudem polagaš v usta odgovore na tendenciozna vprašanja ni v čast resni novinarski hiši, zato so »Pričevalci« najboljši, prav šolski primer tega, kakšna oddaja ne sme biti. Pogovor urednika Jožeta Možine z zgodovinarjem Dežmanom, v katerem je mrgolelo pošastnih neresnic o narodnoosvobodilnem boju, je najboljši dokaz o tem, kam pes taco moli. Odgovori vaših urednikov in posebej generalnega direktorja RTV na upravičeno razburjene kritike te oddaje, so, ko je zmanjkalo vsebinskih argumentov, izzveneli v slogu Poncija Pilata, ki si je svoj čas tudi umil roke," so zapisali pobudniki peticije in dodali, da so Pričevalci s floskulo o »uravnoteženosti« že davno prestopili meje dobrega okusa.

"Ta oddaja ne upošteva niti najosnovnejših novinarskih standardov. Dejstev ne prikazuje celovito in jih ne osvetljuje z različnih zornih kotov. V njej so zastopani izključno kolaboracionistični pogledi na drugo svetovno vojno. Novinarstvo in zgodovina sta stroki, zato ju ni mogoče pustiti v rokah diletantov."

"Iz obstoječih programskih dokumentov RTV Slovenija ne izhaja, da je razpihovanje sovraštva njen programski cilj. Zato je čas, da tudi glede tega začnete uresničevati vsebinsko zasnovo javne televizije," pozivajo.

Avtorji peticije poudarjajo, da je urednikovanje resno novinarsko delo, ki ne dopušča ekvidistance glede temeljnih zgodovinskih dejstev. "Temeljno izhodišče vsake razprave o drugi svetovni vojni na slovenskem je lahko le to, da so nemški, italijanski in madžarski okupatorji razkosali našo deželo in obsodili naš narod na nacionalno smrt. Rodoljubi so se jim uprli, kolaboracionisti pa so sodelovali z okupatorjem proti lastnemu narodu. Ob tem neizpodbitnem dejstvu so seveda še številna druga in tudi barve niso vselej le črne in bele. Vmes je tudi veliko sive. Dokončno podobo tega lahko poda le zgodovinska stroka in prav je, da slednjič prepustimo zgodovinske sodbe zgodovinarjem. Vendar temeljno zgodovinsko dejstvo ostaja!" dodajajo avtorji peticije in poudarjajo zahtevo, da se oddaja Pričevalci nemudoma ukine, "saj s svojo vsebino zastruplja sožitje med ljudmi".

PREBERITE SI TUDI:

>> Ali so oddaje Jožeta Možine, ki potvarjajo našo preteklost, primerne ali bi jih bilo najbolje ukiniti? Predsednik Zveze borcev v odprtem pismu generalnemu direktorju RTV Slovenija in programskemu svetu.

>> Na javni televiziji bi se moralo marsikaj spremeniti. Profesorja zgodovine dr. Božo Repe in dr. Jože Pirjevec v odprtem pismu generalnemu direktorju RTV Slovenija in odgovorni urednici informativnega programa.

>> Možinovi pričevalci. Gostje, ki so po volji nacionalkinemu TV voditelju.