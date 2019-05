V Alabami prepovedali risanko, ki prikazuje istospolno poroko

Programski direktor javne televizije meni, da bi s predvajanjem izgubili zaupanje staršev

Prizor iz prepovedane epizode risanke, ki prikazuje istospolno poroko

© YouTube

Konservativna revolucija, ki je v Alabami dobila nov zagon, se nadaljuje. Prejšnji teden je alabamska javna televizija APT odločila, da ne bo predvajala epizode priljubljene risanke o osemletnemu mravljinčarju Arturju, ki prikazuje poroko njegovega učitelja gospoda Podganarja s svojim partnerjem Patrikom.

Epizodo je programski direktor televizije Mike McKenzie označil kot neprimerno za mlade gledalce, v obrazložitvi pa je zapisal, da bi s predvajanjem takšne risanke ''izdali zaupanje'' staršev, ki ga televizija uživa. Starši naj bi po njegovih navedbah namreč zaupali, da lahko otroci gledajo otroški program brez starševskega nadzora. Kaj točno v risanki se mu ne zdi primerno za otroke, ni povedal, sklepamo pa lahko, da se jim zdi za otroke neprimeren prikaz poroke med dvema živalima istega oziroma moškega spola.

Podobno je javna televizijska hiša APT, ki sicer daje velik poudarek na izobraževanje otrok, leta 2005 prepovedala predvajanje epizode Arturja, v kateri njegov sošolec zajček Buster obišče prijateljico, ki živi z dvema mamama. Nobena od prepovedanih epizod ne prikazuje ničesar seksualnega, in ne prikazuje istospolne ljubezni kot boljše, obenem pa nič kaj drugačne od ljubezni med moškim in žensko, zato bi lahko otrokom predstavljali izhodišče za učenje o ljubezni.

Kot povsem sprejemljivo je risanko razumelo več ameriških državljank in državljanov, ki so nad odločitvijo javne TV v Alabami razočarani. Nevladna organizacija GLAAD, ki se od leta 1985 zavzema za korektno medijsko prikazovanje LGBT+ skupnosti, je odločitev o prepovedi predvajanja risanke označila za homofobno. Na Twitterju so zapisali, da je ocena, da prikazovanje LGBT+ oseb otrokom ni primerno, povsem zgrešena, saj LGBT+ osebe obstajajo povsod v družbi, tudi med otroci.

Hkrati je ocena, da otroci niso dovolj zreli za ogled risank, kot je epizoda Arturja o istospolni poroki, hipokritska. V Alabami bodo otroci, ki naj ne bi bili dovolj zreli za ogled takšnih risank, z novim zakonom o splavu prisiljeni biti dovolj zreli, da rodijo otroka. Istospolne poroke so v Alabami sicer uradno legalne od leta 2015, a se več okrožij kljub temu izogiba izdaji licenc. Težnje po ponovni delegalizaciji istospolnih porok so vse glasnejše, znak česar je lahko tudi prepoved predvajanja omenjene risanke.

LZQm-YpN2yM