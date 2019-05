Viktor Orban se je srečal z Jordanom Petersonom

V Budimpešti sta se danes o aktualnih političnih zadevah pogovarjala madžarski predsednik in kanadski psiholog

Viktor Orban in Jordan Peterson v Budimpešti

© Balázs Szecsődi / Fotodokumentacija madžarske vlade

V Budimpešti se je danes odvila na prvi pogled (a res zgolj na prvi pogled, saj v resnici oba predstavljala podobne vrednote in zavzemata skoraj identična stališča) nenavadno srečanje, ko sta se o aktualnih političnih zadevah pogovarjala madžarski predsednik Viktor Orban in kanadski psiholog Jordan Peterson, ki ga je nedavno v debati povozil filozof Slavoj Žižek. Srečanje je za madžarske medije potrdil Orbanov tiskovni predstavnik.

Orban in Peterson naj bi se strinjala, da so "ilegalne migracije nepotrebne in nevarne", pogovarjala pa naj bi se tudi o politični korektnosti, za katero sta se strinjala, da ovira javni diskurz. Označila sta jo za izum "majhne, ideološko naravnane skupine".

Orban in Peterson naj bi se strinjala, da so "ilegalne migracije nepotrebne in nevarne", pogovarjala pa naj bi se tudi o politični korektnosti, za katero sta se strinjala, da ovira javni diskurz.

Beseda naj bi tekla tudi o poskusih zmanjševanja zločinov v času komunističnega režima, obregnila pa naj bi se tudi ob govor predsednika Evropske komisije Junckerja in omenila, da je v njem "branil Karla Marxa".

Peterson se sicer v Budimpešti mudi kot gost festivala Brain Bar, ki se letos osredotoča na prihodnost posameznikov, skupnosti in človeštva. Lani ga je obiskalo več kot deset tisoč ljudi.

O čem je Peterson govoril, ko je obiskal Ljubljano, si lahko preberete v članku Marjana Horvata (Je Jordan Peterson pravi filozof za vas?), kako se je odrezal v prej omenjeni debati z Žižkom, pa je popisal Marcel Štefančič, jr. (Kako je Slavoj Žižek položil Jordana Petersona).