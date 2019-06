Hrvaška garaža za zapiranje beguncev

Eden od policistov je hotel vzeti še odejo, v katero je bila zavita deklica iz Iraka, vendar mu je drugi policist dejal, naj tega ne naredi

V več poročilih, nazadnje aprila v poročilu Border Violence Monitoring, je mogoče najti pričevanje beguncev in migrantov o garaži, v katero jih na Hrvaškem zapirajo in z njimi grdo ravnajo. Ti opisi po poročanju portala H-Alter ustrezajo policijski postaji v Korenici, ki je blizu meje, zato od tam pogosto vračajo begunce in migrante nazaj v Bosno in Hercegovino.

Aprila so pred mejo s Slovenijo ujeli skupino moških iz Sirije, Alžirije in Maroka, jih odvedli v garažo v Korenici in nato vrnili v Bosno in Hercegovino. Policistom so zatrdili, da bodo uradno zaprosili za azil, a so jim vložitev prošnje zavrnili, čeprav imajo do tega po zakonu pravico. V poročilu Border Violence Monitoring nadalje piše, da so jih privedli v garažo v Korenico in jim tam odvzeli vse stvari. Razbili so jim pametne telefone in uničili polnilce. Odvzeli so jim denar, cigarete in hrano. Enemu do odvzeli celo očala. V prostoru so samo umazana tla, na katerih so morali ležati, čeprav je bilo zelo hladno. Odej ni. Ko so se slekli, so jih policisti začeli pretepati, imeli so paralizatorje in solzivec. Oboje so večkrat uporabili. Vsi so jokali.

To garažo so migranti, ki so jih poslali nazaj v Bosno in Hercegovino, prvič opisali decembra lani. Takrat so skupino Alžircev zamaskirani policisti stlačili v kombi in jih odpeljali v garažo. V poročilu Border Violence Monitoring piše, da je pred garažo policijska postaja. Med obema stavbama je dvorišče. V prostoru je umivalnik, grelec in luči na stropu. Prostor je majhen. Ni oken, samo modra vrata. Policisti so bili nasilni in niso hoteli dali za jesti.

Potem so zajete Alžirce skupaj z drugimi migranti, ki so že bili v prostoru in jim niso omogočili, da bi zaprosili za azil, odpeljali v hribe, jih izpustili, da so morali več ur hoditi nazaj v Bosno in Hercegovino. Ko so izstopili iz kombija, so policisti vse njihove stvari zažgali. Eden od policistov je hotel vzeti še odejo, v katero je bila zavita deklica iz Iraka, vendar mu je drugi policist to preprečil z besedami, da naj tega ne naredi. V plamenih pa so končale spalne vreče in šotori.

»Policija lahko dela, kar hoče,« je mogoče najbolj pogosto slišati med migranti, ki so jih več krat izgnali s Hrvaške. Tudi prebivalci Velike Kladuše, kamor se vračajo, opažajo, da prihajajo izmučeni in lačni, neredko tudi z modricami, brazgotinami in odprtimi ranami. »Vse to me spominja na zadnjo vojno, samo bombardiranja ni,« je za H-Alter povedala ena od prebivalk Velike Kladuše. Nasilje hrvaških policistov je tako postalo nekaj vsakdanjega.

V poročilu Border Violence Monitoring iz marca je mogoče prebrati, da so bili begunci in migranti v garaži zaprti več ur brez hrane in vode, urinirati so bili prisiljeni v kotu. »Bili smo kot kokoši. Ne želim se spominjati tega trenutka. Bili smo kot živali,« je dejal eden od migrantov. »Tla so betonirana, hladno je, na njem moramo spati. Na voljo je le ena pipa za vodo, na steni je majhen grelec. Vrata so modra in popisana so v veliko jezikih – na njih so datumi, imena, mesta. V pakistanščini, alžirščini, maroščini, iranščini, sirščini,« piše v poročilu.

Brutalnost hrvaške policije nad begunci in migranti so v nasprotju s hrvaškim in mednarodnim pravom. Novinarka H-Alterja Ivana Perić, ki na vprašanja, ki jih je poslala na ministrstvo za notranje zadeve, ni prejela odgovorov, svoj članek zaključuje z besedami indijske pisateljice Arundhati Roy, da tisti, ki nimajo glasu ne obstajajo. Obstajajo samo tisti, ki so namerno utišani, in tisti, ki jih nočemo slišati.

O izganjanju beguncev iz Slovenije na Hrvaško, je pred kratkim v Mladini pisal Peter Petrovčič. Med drugim pravi: »Lani je policija večino beguncev, pribežnikov, potencialnih prosilcev za azil zavrnila že na meji, ta usmeritev pa se nadaljuje tudi letos. Policija svoje aktivnosti izvaja zakonito in v skladu z mednarodnimi standardi, trdijo na policiji in notranjem ministrstvu. Je sploh lahko kaj narobe z vračanjem nezakonitih pribežnikov, ki so nezakonito prestopili mejo, v državo, iz katere so vstopili? Lahko, marsikaj.«