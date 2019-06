Homofobni grafit v Mariboru je še en razlog, zakaj je parada ponosa pomembna

V luči prve parade ponosa v štajerski prestolnici že tudi prvi nestrpni odzivi

Grafit v Mariboru

© Renato Volker

Na eni od fasad v središču Maribora se je pred dvema mesecema pojavil grafit GEJ. Renato Volker, veteran slovenske LGBT+ scene, ki je soorganiziral prvo ljubljansko parado ponosa in nastopal na zagrebških in londonskih paradah, ga je v okviru priprav na prvo parado ponosa v štajerski prestolnici, ki bo v soboto, 29. junija, pred kratkim dodatno okrasil z bleščicami. Danes pa je na tem zidu taisti napis prečrtan in dodan grafit PEDRI - RAUS.

"Če me že nekdo imenuje, se pač odzovem na svojski način. In sem napis okranclal. Po nekaj dneh so bili okraski spraskani in sem jih obnovil. Pred tremi dnevi pa se je nekdo odločil, da to ni to in je napis GEJ prečrtal ter dodal PEDRI - RAUS. In zdaj smo, kjer smo," pojasnjuje Volker.

(Renato Volker)

Maribor bo poleg Ljubljane drugo mesto v Sloveniji, ki bo dobilo svojo parado ponosa. Ideja o mariborski paradi ponosa je rasla počasi, več let, postopoma in s programi, namenjenimi LGBT+ vsebinam. Odločitev, da bodo parado letos tudi realizirali, je padla lani.

Se bo mariborska parada razlikovala od ljubljanske, ki vsako leto prinaša tudi močno politično sporočilo? Marja Guček, ena od organizatoric, meni, da so vse parade aktivistično-politične in spominjajo na pot, ki jo je LGBT+ skupnost od prvih uporov pred 40 leti že prehodila, hkrati pa opominja, da kljub tej tradiciji boja za pravice nekatere skupine zaradi svoje spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza še vedno niso sprejete. »Za motiv prve parade v Mariboru smo izbrali slogan ’Ljubezen ne izbira, zakaj bi ti?’, ki v prvi vrsti nagovarja posameznike,« dodaja Marja Guček.

Organizatorji na štajerski paradi ponosa pričakujejo tudi obiskovalce iz bližnje tujine (Hrvaška, Avstrija, Madžarska) ter iz drugih mest in regij po Sloveniji. Na prvi paradi pričakujejo nekaj sto ljudi, vabljeni pa so vsi (ne glede na spolno usmerjenost in identiteto), ki podpirajo človekove pravice in verjamejo, da smo v pravni državi vsi enakopravni – ljubezen ne izbira.

Zbiranje in priprave na sobotni shod bodo med 13. in 14. uro na mariborskem Glavnem trgu, nato bo sledil shod po mestnih ulicah ter zaključek z nagovori in glasbenim programom. Organizatorji so sporočili, da bodo podrobnejše informacije o shodu, govorcih in glasbenem programu objavljene na dan parade ponosa, našli pa jih boste lahko na tej spletni povezavi.

Prvotni grafit, ki ga je Volker nato v okviru priprav na parado ponosa dodatno okrasil

© Renato Volker