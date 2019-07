"V moji mladosti je bil ves slovenski politični vrh na vsaki premieri v Drami, danes ga vidimo samo na proslavah v Cankarjevem domu"

Za posebno številko MLADINA INTERVJU 2019 je spregovorila tudi upokojena knjižna urednica Živa Vidmar, sicer najmlajša hči soustanovitelja Osvobodilne fronte (OF)

Živa Vidmar v svojem stanovanju v Vidmarjevi vili

© Uroš Abram

Živa Vidmar, rojena leta 1949, je najmlajša hči Josipa Vidmarja (1895–1992), soustanovitelja Osvobodilne fronte (OF). Pred upokojitvijo je bila knjižna urednica pri Cankarjevi založbi, pred tem pa v slovenskem uredništvu Enciklopedije Jugoslavije. V svojih založniških časih je med drugim zakrivila bestseler Veliko slovensko kuharico, v katero je podtaknila tudi kakšen recept svoje mame, sicer operne pevke Nade Vidmar, med drugim sestre partizanske zdravnice dr. Zore Konjajev. Življenje Žive Vidmar je bilo že od malih nog polno osebnosti iz sveta politike in kulture, saj so številna znana imena prihajala na obisk v Vidmarjevo družinsko vilo, ki stoji tam, kjer se spajata park Tivoli in Rožna dolina in v kateri živi še danes.

"Zgodba naše naselitve tu gre nekako takole. Ker je bil oče prvi predsednik Prezidija Ljudske skupščine republike Slovenije, so iskali zanj primerno rezidenco. Na voljo je bila ta Dukićeva vila, ki so jo lastniku zarubili, saj je s fašistko pobegnil v Italijo. Najprej so jo ponudili Borisu Kidriču, a jo je zavrnil, saj so bile v prvem nadstropju, torej v stanovanju, kjer je Dukić živel, po stenah črne tapete, ki Zdenki Kidrič, Borisovi soprogi, niso bile všeč. Moja mama pa je že pred vojno sanjala o tej hiši, in ko sta se leta 1944 v partizanih z očetom poročila, mu je to tudi omenila. Nato jo je nekaj let kasneje presenetil s ključi in ji dejal, da bo to zdaj naš novi dom," je dejala za posebno številko MLADINA INTERVJU 2019.

"Takratni socialistični politiki so kulturo zelo podpirali, pa tudi sami so bili kulturniki. V moji mladosti je bil ves slovenski politični vrh na vsaki premieri v Drami, danes ga vidimo samo na proslavah v Cankarjevem domu."



Živa Vidmar

Pripovedovala nam je tudi o tem, kako so Vidmarji s Kidričevimi in Kardeljevimi hodili skupaj na počitnice, denimo v vilo Bistrico nad Tržičem, ki so ji pravili grad Sv. Jurij, pa o spominih, kako je parado na Prešernovi gledala z balkona vile, v kateri je takrat živel Boris Ziherl (zdaj je v njej Društvo slovenskih pisateljev), o različnih pogledih Edvarda Kocbeka in Josipa Vidmarja, o poteku dela na Cankarjevi založbi in Enciklopediji Slovenije oziroma Jugoslavije ter o tožbi, ki jo je pred leti vložila zoper avtorja zloglasne spletne strani udba.net Dušana Lajovica, ki je o njenem očeti zapisal nekaj neresnic.

Obsežen intervju z Živo Vidmar je vpogled v dejansko življenje povojne politične in kulturne elite, kakršnih je bilo doslej dejansko malo.

Več v posebni številki MLADINA INTERVJU 2019, ki je že na voljo na vseh prodajnih policah in tudi v naši spletni trgovini >>