Dr. Maja Rus Makovec: Doživeli smo poplavo duševnih motenj

Za posebno edicijo MLADINA INTERVJU 2019 je spregovorila ena od najboljših psihiatrinj v Sloveniji

Dr. Maja Rus Makovec, psihiatrinja, sistemska in družinska terapevtka

© Borut Krajnc

Duševno zdravje vsakega od nas in vseh skupaj je relativna stvar. Vsak ima o tem svoje mnenje, najpogosteje celo kontradiktorno: Včasih smo že vsi nori, drugič so nori vsi ostali. Kako pa je z duševnimi motnjami v resnici in s čim se sooča slovenska psihiatrija, kakšne trende ugotavljajo zdravniki in kdaj za nekoga lahko uradno rečemo, da je depresiven, je za novo izdajo MLADINA INTERVJU 2019 spregovorila dr. Maja Rus Makovec, psihiatrinja, sistemska in družinska terapevtka, ki se je v preteklosti ukvarjala predvsem z zdravljenjem odvisnosti od alkohola, danes pa je predstojnica centra za izvenbolnišnično psihiatrijo na ljubljanski psihiatrični kliniki ter profesorica psihiatrije na ljubljanski medicinski fakulteti.

Nekateri fenomeni, o katerih smo z intervjuvanko spregovorili, so splošno znani. Vsi vemo, da smo po malem odvisni od pametnih telefonov. »Vse več je čustvene neuravnovešene motnje in elementov narcisoidnosti, pa tudi kompulzivnega vedenja: Vemo, da nam nekaj škodi, kar pa to povzroča napetost, ki je spet podlaga za to, da storimo ravno to, čemur se poskušamo ogniti,« pravi Maja Rus Makovec. Vemo tudi, da smo v stresu – četudi dejansko izzivi danes niso nič drugačni, kot pri naših starših: »Pri mladih je videti, da se stiske povečujejo, hkrati pa je manj pripravljenosti njih, družine ali sistema, da te stiske aktivno rešujejo.« A če se morda vsega tega zavedamo, pa nam ni prav jasno, kako te težave reševati. Tukaj pa ima Maja Rus Makovec več kot 30 let izkušenj. In če danes že vsi tako pazimo, kaj damo na krožnik, zakaj ne bi na isti način pazili na našo duševno zdravje? Naredite nekaj zase in si intervju pozorno preberite.

